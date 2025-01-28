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Sigma Boy везде не свой

Обвиненная на Западе в «пророссийскости» песня нашла поддержку в Госдуме РФ, но не угодила православным активистам

Набравший десятки миллионов прослушиваний по всему миру вирусный трек Sigma Boy стал объектом нападок со стороны западных политиков. В Европарламенте его назвали «пропагандой патриархальных и пророссийских взглядов», потребовав запретить. На это отреагировали в руководстве РФ. Там песню нарекли «мягкой силой русской культуры», пообещав защитить подростков и при необходимости обратиться за этим в Генпрокуратуру. Однако ранее это уже сделали православные активисты из «Сорока сороков», которые, напротив, усмотрели в творчестве юных московско-петербургских блогерш угрозу традиционным ценностям, а образ самих девочек сочли излишне «сексуализированным».

Петербургский композитор, продюсер, соавтор хита Sigma Boy и отец Betsy Михаил Чертищев отметил, что при создании песни они не преследовали политических целей

Петербургский композитор, продюсер, соавтор хита Sigma Boy и отец Betsy Михаил Чертищев отметил, что при создании песни они не преследовали политических целей

Фото: личная страница ВКонтакте

Петербургский композитор, продюсер, соавтор хита Sigma Boy и отец Betsy Михаил Чертищев отметил, что при создании песни они не преследовали политических целей

Фото: личная страница ВКонтакте

Председатель партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил Европарламенту проверкой из-за высказываний о песне Sigma Boy (термином «Сигма» в интернете называют уверенных в себе мужчин-одиночек и независимых от общества личностей.— «Ъ-СПб»), которую исполнили российские школьницы Светлана Чертищева из Санкт-Петербурга (11 лет, как блогер известна под ником Betsy) и Мария Янковская из Москвы (12 лет). Политик заявил, что подростки «попали под пресс культуры отмены», когда член движения Volt Europa Нэла Риль во время заседания в декабре минувшего года жестко раскритиковала ставший вирусным в сети хит.

Депутат предложила запретить в Европе попавшую в чарт Billboard песню. В качестве причины она назвала «пропаганду патриархальных и пророссийских взглядов».

«Мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене… На Западе никак не могут угомониться с отрицанием всего русского. Теперь европейские политики испугались российских детей… И даже не столько потому, что русские, а потому, что, по мнению европейских политиков, поют о традиционных ценностях. То есть о нормальных взаимоотношениях между мальчиками и девочками»,— написал господин Слуцкий в своем Telegram-канале.

Лидер либерал-демократов пообещал проработать с юристами высказывания «европейских псевдоборцов за свободу слова» на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и сообщил о намерении обратиться в международные организации по защите детей, а также, при необходимости, в Генеральную прокуратуру РФ. Также глава профильного комитета призвал «поддержать русский хит “Сигма бой” и написать хотя бы пост в соцсетях с тэгом #РусскийСигма». «И вообще, жители Европы, переходите на российские платформы, там нет ЛГБТ-цензуры (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)»,— резюмировал он.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров напомнил, что ранее власти Евросоюза уже вводили ограничительные меры против «Движения первых» и Юнармии. «О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет “Маши и Медведя” за пропаганду русских сказок?» — задается вопросом он.

Депутат Думы от «Новых людей» Ксения Горячева назвала композицию «настоящим культурным феноменом», которого не было «со времен группы “Тату”». Она также возмутилась тем, что и в России появляются комментарии с обвинениями исполнительницы в «сексуализации и других абсурдных вещах».

«В итоге талантливые дети, которым всего 11 и 12 лет, сталкиваются с невероятным давлением с обеих сторон. Это недопустимо»,— подчеркнула госпожа Горячева.

Речь идет о нападках внутри России со стороны движения «Сорок сороков», активисты которого обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Сигма боя» на наличие этой самой «сексуализации» в клипе и запретить в случае ее обнаружения. По этим же основаниям они попросили внимательно приглядеться и к детским конкурсам красоты, модным дефиле, пилонному спорту и соцсети Likee (платформа, где пользователи могут создавать короткие музыкальные видеоклипы.— «Ъ-СПб»).

«Речь идет о целом пласте информации в соцсетях и масс-медиа, где малолетним детям прививаются некие раскрепощенные характеристики. Создается такой образ детей, которым свойственна ранняя сексуализация, что, на наш взгляд, рано или поздно приводит к их развращению. По тем же детским конкурсам у нас есть заключение двух специалистов-психологов, которые пришли к выводам, что они вредят развитию ребенка и негативно влияют на его характер. Песню “Сигма Бой” мы просто привели в пример. СМИ это подхватили и представили, что мы требуем только эту песню запретить. Что касается этой песни, то в ней девочки предстают в одежде дам легкого поведения — с короткими юбками, еле прикрывающими бедра»,— пояснил «Ъ-СПб» директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

На вопрос «Ъ-СПб», готово ли движение, позиционирующее себя как объединение для православных, пересмотреть свою позицию в свете обвинения россиянок в Европарламенте как раз в «патриархальных взглядах», юрист ответил отрицательно.

«Конечно, эти дети — заложники ситуации. И то, что ситуация близка к анекдотичной — это тоже действительно так. Если девочек оденут подобающе возрасту и пустят юбки хотя бы ниже колен, то мы готовы такой вариант рассмотреть, но пока нет»,— заключил господин Солдатов.

В свою очередь, петербургский композитор, продюсер, соавтор хита Sigma Boy и отец Betsy Михаил Чертищев в разговоре с «Ъ-СПб» отметил, что при создании песни они не преследовали политических целей. «Мы не задумывали каких-то политических посылов, каких-то патриархальных или матриархальных мыслей в эту песню. Мы просто хотели сделать классную, вирусную, подростковую песню про взаимоотношения между парнями и девчонками. Очень удивительно, что они повернули это в такую сторону»,— сказал продюсер.

Позицию Леонида Слуцкого господин Чертищев прокомментировал так: «Приятно, когда нас поддерживают». Он также добавил, что на подходе новый сингл под названием Betsy Queen Of Drama.

Релиз трека «Сигма бой» состоялся 4 октября 2024 года. Он набрал 64 млн просмотров на YouTube-канале Betsy. У девочки прежде уже выходили клипы с вирусным мотивом, но такой большой популярности им не удавалось достичь. Песню стали использовать для записи коротких роликов с юмористическим содержанием. Позже присоединились и зарубежные блогеры. Сейчас, судя по комментариям под видео на YouTube, у композиции — вторая волна популярности. Пользователи из России пишут, что не знали о нем до того, как в Европе увидели в песне «патриархальные взгляды» на мир.

Андрей Кучеров, Татьяна Титаева

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