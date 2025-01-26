В Европарламенте предложили запретить песню «Сигма бой»

В Европе предложили запретить трек «Сигма бой», который попал в чарт американского журнала Billboard. Депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что трек пропагандирует российские идеи европейскому обществу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительницы хита «Сигма бой» Betsy (слева) и Мария Янковская

Фото: Rhymes Music Исполнительницы хита «Сигма бой» Betsy (слева) и Мария Янковская

Фото: Rhymes Music

«Вы знаете про "Сигма бой"? "Сигма бой" — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир»,— заявила госпожа Риль. Видео со своим выступлением в Европарламенте она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Госпожа Риль уверена, что популярность песни среди подростков — это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/33334656/track/131245207'>Sigma Boy</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/16955091'>Betsy</a> на Яндекс Музыке

Песню «Сигма бой» исполняют два ребенка: 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Текст для этой песни написал Мукка (Серафим Сидорин), исполнитель хита 2018 года «Девочка с каре». Трек выпустил рекорд-лейбл Rhymes Music. Сейчас песня находится на десятом месте чарта Hot Dance/Pop Songs.

Подробнее о хите — в материале «Ъ» «Бой по новым правилам».