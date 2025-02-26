В деле журналиста обошлось без ненависти

Суд в Хабаровске признал журналиста Forbes Сергея Мингазова виновным в распространении в 2022 году ложной информации, дискредитирующей вооруженные силы России. Вместо запрошенных прокуратурой шести лет колонии он приговорен к штрафу в 700 тыс. руб. Решение суда может быть обжаловано обвинением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov

В Краснофлотском районном суде Хабаровска завершился процесс над журналистом Forbes Сергеем Мингазовым. Он признан виновным в публичном распространении ложной информации о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). Наказание определено в виде штрафа в 1,4 млн руб., но с учетом восьмимесячного домашнего ареста сумма сокращена до 700 тыс. руб. Домашний арест заменен подпиской о невыезде, сообщили «Ъ» участники разбирательства.

Сергей Мингазов до работы в Forbes был корреспондентом ТАСС в Хабаровске, сотрудничал с «Ведомостями», а еще ранее возглавлял дальневосточную редакцию «Ъ». Его задержали 26 апреля 2024 года и поместили под домашний арест. При обыске в квартире были изъяты оргтехника, телефоны. В расследовании участвовало региональное УФСБ.

Согласно обвинению, журналист перепостил в своем Telegram-канале «Хабаровская мингазета» три тенденциозные публикации о событиях в украинской Буче в апреле 2022 года. Помимо этого следователи обнаружили на его странице в Instagram (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской Meta) публикации в поддержку оппозиционера Алексея Навального (скончался в колонии год назад) и бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала (отбывает срок за заказные убийства).

Из содержимого публикаций следствие сделало вывод об отрицательном и враждебном отношении Сергея Мингазова к президенту РФ и его окружению, поэтому деяние было квалифицировано по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

В прениях 7 февраля сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в шесть лет колонии.

Прокурор заявил, что размещенные журналистом данные не соответствуют позиции Минобороны РФ, дискредитируют власти, а также могли «вызвать у читателей страх и тревогу». Тезис он подкрепил показаниями военного, сотрудника ФСБ и заключением лингвиста.

Журналист частично признал вину, сказав, что все три публикации считает ошибкой и раскаивается. Вместе с тем он отметил отсутствие свидетельств того, что эти репосты каким-то образом повлияли на какие-либо события. Также он упрекнул следствие в замалчивании того обстоятельства, что один из репостов содержал и ссылку на заявление представителя МО РФ в ходе брифинга.

Сергей Мингазов попросил суд исключить из обвинения мотив политической ненависти, которой он, по его словам, не испытывал. Наконец, подсудимый посетовал на состояние здоровья (сахарный диабет второго типа, миопия, хронической панкреатит, холецистит, гастрит, гипертония и др.) и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

По словам адвоката осужденного Константина Бубона, суд заменил часть вторую уголовной статьи на часть первую, что и позволило исключить политическую ненависть как указанный в обвинении мотив.

«Худшего избежать удалось. Мы еще не совещались с доверителем по этому вопросу, не видели мотивировочной части приговора. У нас есть 15 дней на обжалование, но, скорее всего, мы не станем (обжаловать.— “Ъ”)», — сказал он «Ъ».

В прокуратуре Хабаровского края «Ъ» сообщили, что намерены сначала изучить приговор, а потом уже решать, оспаривать его или нет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск