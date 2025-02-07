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Коммерсантъ FM
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Журналисту Forbes запросили шесть лет колонии по делу о репосте фейков про армию

На проходящем в Хабаровске судебном процессе над журналистом Forbes Сергеем Мингазовым сегодня, 7 февраля, состоялись прения. Сторона обвинения запросила наказание в шесть лет лишения свободы, сообщили «Ъ» участники разбирательства. Журналисту инкриминируется «публичное распространение ложной информации о вооруженных силах РФ по мотивам политической, идеологической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Сергей Мингазов

Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov

Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov

Сергей Мингазов был задержан 26 апреля 2024 года, находится под домашним арестом. При обыске в квартире были изъяты компьютеры. По версии следствия, журналист перепостил в своем Telegram-канале три тенденциозные публикации о событиях в Буче в апреле 2022 года. 55-летний обвиняемый частично признал вину. Он заявил о раскаянии и попросил наказания, не связанного с заключением. С последним словом Сергей Мингазов должен выступить 25 февраля.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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