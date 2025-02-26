Президент Колумбии назвал глупостью сделку Украины и США по природным ресурсам

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что украинский президент Владимир Зеленский позволил собой манипулировать при обсуждении с США сделки по совместной разработке минеральных ресурсов. Соглашение о передаче прибыли от добычи редкоземельных металлов он назвал глупостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrice Noel / AP Фото: Patrice Noel / AP

«Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!» — написал господин Петро на своей странице в социальной сети Х. По его словам, президент Украины Зеленский поступает необдуманно, давая европейским странам собой манипулировать.

Вашингтон дважды пытался представить Киеву соглашение по редкоземельным металлам: во время визита в Киев министра финансов США Скотта Бессента и на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США выделили на помощь Украине $350 млрд и имеют право компенсировать эти средства за счет прибыли от украинских полезных ископаемых.

Накануне, 25 февраля, газета Financial Times сообщала, что соглашение по ресурсам, включая нефть и газ, все же согласовано украинской и американской сторонами. AFP со ссылкой на источники в Киеве писало, что сделку подпишут в пятницу, 28 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».