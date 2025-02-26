Главные новости к утру 26 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели правительство запустит новую программу по получению вида на жительство в Соединенных Штатах. Она предусматривает плату за ВНЖ в $5 млн. Полученные деньги, отметил он, могут пойти на покрытие дефицита бюджета.

Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эманюэллем Макроном не дал конкретных обязательств по поддержке европейского контингента на Украине для контроля за перемирием. Однако Дональд Трамп не возражал против предоставления американских гарантий безопасности для этого контингента. Встреча Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона прошла в Вашингтоне 24 февраля.

В декабре 2024 года средняя одобренная к выдаче сумма микрозайма составила только 57% от запрашиваемой, следует из данных крупнейшей на микрофинансовом рынке саморегулируемой организации «МиР», с которыми ознакомился «Ъ». Показатель стал минимальным за последние два года.

В январе 2025 года объем предложения студий в новостройках Москвы сократился до 11 тыс. квартир и апартаментов, следует из данных BnMap.pro, с которыми ознакомился «Ъ». Относительно января прошлого года показатель сократился на 18%.

Российская национальная перестраховочная компания пересчитала технические тарифы страхования рисков террористических актов и диверсий в связи с ростом убыточности в сегменте. В зависимости от местонахождения объекта страхования и рода деятельности они могут быть выше существующих в несколько раз. Сами тарифы носят рекомендательный характер, однако если «рынок не справится с задачей», то РНПК вмешается с более строгими мерами в части перестрахования.

Минфин предложил упростить процедуру постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Согласно проекту, компании больше не будут подавать заявление и другие документы в налоговый орган при открытии счета в российском банке. Заявление в электронной форме будет подаваться банком, в котором открывается счет. Налоговый орган обязан поставить компанию на учет в течение пяти дней после получения заявления от банка. В этот же срок будет направлено свидетельство иностранной организации в электронном виде.