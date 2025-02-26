Диверсии перестрахуются

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) пересчитала технические тарифы страхования рисков террористических актов и диверсий в связи с ростом убыточности в сегменте. В зависимости от местонахождения объекта страхования и рода деятельности они могут быть выше существующих в несколько раз. Сами тарифы носят рекомендательный характер, однако если «рынок не справится с задачей», то РНПК вмешается с более строгими мерами в части перестрахования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в конце января РНПК провела совещание с крупными страховщиками, на котором, в частности, была затронута тема страхования и перестрахования рисков террористических актов и диверсий. Об этом рассказали два источника “Ъ” на страховом рынке. По их словам, РНПК представила тарифы на страхование таких рисков в зависимости от зоны (всего их три), в которой находились объекты страхования.

Как пояснили в компании, в начале 2025 года на базе рыночной статистики был произведен расчет технических тарифов, который показал, что по ряду территорий и индустрий они должны быть выше в разы. «В качестве одного из основных факторов следует учитывать место расположения объекта страхования, выделив в стране регионы пониженного риска, обычного и повышенного риска. Второй наиважнейший фактор — это сфера деятельности предприятия. Мы видим, что наибольшее число убытков приходится на нефтяную отрасль и инфраструктурные объекты. Целями атак становятся промышленные предприятия»,— отмечают в РНПК.

Как пояснили в компании, повышение тарифов связано с изменениями в уровне убыточности сегмента. В 2024 году компания расширила покрытие риска «терроризм и диверсия», то есть полисы стали покрывать в том числе и военную составляющую. После этих изменений убыточность у страховщиков и у РНПК резко возросла. «Количество убытков на рынке превысило сотню, а общая сумма ущерба стала исчисляться миллиардами рублей», при этом стало очевидно, что текущие рыночные тарифы никак не учитывают эту ситуацию, отмечают в РНПК.

При этом в компании отмечают, что на сегодняшний день тарифы по страхованию риска терроризма определяются исключительно страховщиками, а сама госкомпания не оказывает на них никакого влияния. По словам заместителя гендиректора по страхованию имущества и ответственности страхового консультанта АСТ Дениса Титова, технические тарифы имеют именно рекомендательный характер. Однако, добавляет он, «если страховщики будут сильно занижать тарифы, то этот процесс возьмут под более жесткий контроль». Как поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в договорах страхования будет в первую очередь использоваться методология РНПК и это облегчит жизнь страховых компаний, которые получают тарифный ориентир, методологическую поддержку и гарантию по перестрахованию. Страховые компании не ответили на запрос “Ъ”.

В РНПК также отмечают, что в 2025 году не планировали вносить изменения в тарифную политику для этих рисков, давая возможность страховщикам самостоятельно настроить адекватную степень риска и прозрачную для всех сторон тарификацию риска «терроризм» с учетом уже имеющейся статистики. Однако в случае, если «рынок не справится с этой задачей», перестраховщик будет готов установить базовые технические тарифы для этого сегмента.

Между тем разница в тарифах может быть значительной в зависимости от местоположения объекта страхования и его назначения. «Например, тарифы в Сибири и на Дальнем Востоке на страхование по рискам "терроризм и диверсия" примерно в три раза меньше аналогичных предложений в центральной части России. Тарифы в приграничных территориях могут быть выше общероссийских в сотни раз»,— оценивает совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

Вместе с тем востребованность такого страхования только растет. В этом году значительно выросли запросы клиентов на страхование от террористических актов и диверсий, а также на увеличение соответствующих лимитов, в частности, повышенная востребованность данного покрытия отмечается в субъектах Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов (см. “Ъ” от 21 февраля).

Юлия Пославская