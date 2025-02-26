Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний

Минфин предложил упростить процедуру постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, компании больше не будут подавать заявление и другие документы в налоговый орган при открытии счета в российском банке. Заявление в электронной форме будет подаваться банком, в котором открывается счет.

Налоговый орган обязан поставить компанию на учет в течение пяти дней после получения заявления от банка. В этот же срок будет направлено свидетельство иностранной организации в электронном виде.

Законопроект разработан с учетом правоприменительной практики, показавшей необходимость упрощения процедуры постановки на учет иностранных организаций.