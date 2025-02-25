Микрозаем карман не тянет

В декабре 2024 года средняя одобренная к выдаче сумма микрозайма составляла 57% от запрашиваемой, это минимальный уровень за два года. При этом заемщики максимально выбирают одобренные лимиты. По мнению участников рынка, граждане сейчас предпочитают и запрашивать, и получать средства «с запасом», тенденция сохранится и в этом году, а выборка одобренных лимитов может дойти до 93%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными крупнейшей на микрофинансовом рынке саморегулируемой организации — СРО «МиР». Согласно им, в декабре 2024 года было зафиксировано сразу два знаковых показателя.

Граждане увеличили запрашиваемые суммы до 21,2 тыс. руб. в декабре 2024 года против 14,7 тыс. руб. годом ранее и 20,4 тыс. руб. в ноябре 2024 года.

При этом МФО среднюю одобряемую сумму не повышают, весь четвертый квартал 2024 года она находилась на уровне 12–12,1 тыс. руб. В результате совпадение средней запрашиваемой и одобряемой суммы снизилось до минимума за два года и составило 57% в декабре (против 60% в ноябре 2024 года и 102,72% в декабре 2024 года). Максимальным оказался в декабре 2024 года и уровень утилизации одобренного лимита, он достиг 81% от одобренной МФО суммы (9,8 тыс. руб.).

Участники рынка подтверждают указанные тренды. «Нельзя игнорировать рост цен в большинстве сегментов товаров и услуг, на которые люди чаще всего берут займы. Это, очевидно, одна из основных причин роста запрашиваемых сумм и "выбираемости" одобренной суммы. При этом на кредиторов давит регулирование, что сказывается на одобрениях»,— указывает директор по устойчивому развитию Summit Group (бренд «Доброзайм») Амира Васильева. По словам руководителя отдела развития бизнеса МФК «Джой Мани» Аллы Ивановой, стимулировать рост запрашиваемой суммы может и новая волна перетока в МФО бывших банковских клиентов, которые привыкли к банковским продуктам и другим чекам. «Утилизация лимитов растет,— подтверждает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.— В январе 2025 года заемщики использовали в среднем 96% от одобренной суммы. Клиенты понимают: уж если МФО одобрила заявку, ее надо использовать по максимуму».

Средняя запрашиваемая сумма растет, это связано как с ситуацией на рынке, так и с доступностью кредитных денег, подтверждает коммерческий директор МФК «Лайм-Займ» Леонид Дуленков.

«Жесткая политика регулятора в отношении макропруденциальных лимитов в четвертом квартале привела к тому, что кредиторы довольно резко снизили одобренные суммы займов, чтобы вписаться в заявленные нормы. В то же время вчерашние банковские заемщики, привыкшие к относительно крупным суммам кредитов, но получившие отказ в банке, запрашивают большие микрозаймы,— поясняет гендиректор ПАО "МФК «Займер»" Роман Макаров.—Теперь они оказались перед выбором — либо забирать одобренный лимит займа, либо отказываться от предложения МФО. В результате мы видим, что суммы займов еще больше приблизились к величине одобренного лимита».

Фактически к концу прошлого года фиксировалось снижение средней одобренной суммы относительно начала года, что опять же указывает на ужесточение кредитной политики в условиях экономической неопределенности, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Влияние на одобренную сумму оказывает повышение макропруденциальных лимитов (МПЛ). С четвертого квартала 2024 года МПЛ МФО приравняли с МПЛ банков,— напоминает председатель совета директоров группы "Финбридж" Леонид Корнилов.— Соответственно, чтобы не отказывать таким "плохим" клиентам и не повышать еще больше им кредитную нагрузку, МФО одобряли таким клиентам минимальные суммы». Мы ожидаем, что разница между запрашиваемой и одобренной суммой займа продолжит сокращаться в условиях растущих потребностей клиентов при снижении значений МПЛ, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп. Мы ожидаем усиления обоих трендов в 2025 году, вплоть до соотношения «выбираемости» займа (доли полученной заемщиком предодобренной суммы) до 90–93%, заключает Амира Васильева.

Ксения Дементьева