«Инфляция для бедных» оторвалась от общих темпов роста цен

В новом обзоре макроэкономических тенденций аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновили оценку «инфляции для бедных» — соответствующий индекс включает минимальный набор продовольствия (без животного масла, алкоголя и ряда прочих продовольственных товаров), медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ (без гостиниц) и транспорта.

Аналитики центра отмечают, что этот «косвенный социальный эффект от структурного компонента инфляции» в декабре 2024 года стал еще более негативным: рост цен на продовольствие, которое составляет основу потребительской корзины бедных граждан, значительно опередил общую динамику инфляции. Как следует из графика ЦМАКП, при общих темпах роста цен около 10% в годовом выражении «инфляция для бедных» в декабре составляла примерно 16%. В январе 2025 года разрыв немного уменьшился, но все равно остался высоким (см. график). В результате в декабре реальный размер пенсий с учетом роста цен для их получателей резко «провалился», оторвавшись от официального индикатора реальных пенсий (рассчитываемого по средней инфляции), отмечают аналитики.

Напомним, «догоняя» инфляцию, власти вынуждены повышать пенсии ускоренными темпами. Напомним, в 2024 году потребительские цены выросли на 9,5%. С 1 января 2025 года Соцфонд проиндексировал на 7,3% страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В конце января Владимир Путин дал поручение к февралю проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5%. Кроме того, с 1 апреля на 14,75% будет проведена индексация социальных пенсий.

В ЦМАКП отмечают, что ценовая доступность основных видов продовольствия (покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения) по состоянию на конец 2024 года была более высокой, чем в предшествующие годы. Исключением, как и ранее, остаются яйца (эффект предшествующих подорожаний), картофель и яблоки.

Аналитики Альфа-банка напоминают, что по состоянию на 10 февраля инфляция достигла уже 10% в годовом выражении. «В ближайшие месяцы мы ожидаем ее стабилизации на этом уровне, что может привести к снижению покупательной способности потребителей»,— заключают они.

Артем Чугунов