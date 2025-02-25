К добыче пригласили партнеров

Россия и США заявили о готовности активизировать сотрудничество в металлургии. Стороны считают перспективным освоение российских запасов редкоземельных металлов (РЗМ), а президент Владимир Путин предложил США открыть свой рынок для алюминия из РФ. Партнерство возможно в части совместных проектов и налаживания экспорта, считают эксперты. Но наладить добычу и переработку РЗМ будет сложно, а замкнуть цепочку производства в этой области пока удалось только Китаю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Россия готова к кооперации с «надежными зарубежными партнерами» в развитии отрасли редкоземельных металлов — и к совместным проектам, и к налаживанию экспорта, сообщили “Ъ” в Минпромторге. Там отметили, что цель — выйти на полный технологический цикл: от добычи и переработки до выпуска конечной продукции.

Как уточняют в Минпромторге, в результате реализации соответствующего федерального проекта к 2030 году РФ должна довести производство продукции из РЗМ до 50 тыс. тонн стоимостью 100 млрд руб.

В «Росатом Недра» сообщили “Ъ”, что инвестиционное и технологическое сотрудничество с иностранными партнерами возможно. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель уточняет, что в РФ участие иностранных инвесторов запрещено только в добыче РЗМ, которые используются для выпуска вооружений.

О готовности к сотрудничеству в проектах по добыче РЗМ с правительственными структурами и компаниями из США 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, у России «на порядок больше ресурсов подобного рода», чем на Украине. Президент США Дональд Трамп 24 февраля также заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» РЗМ в России.

Неизвлекаемые запасы

Общие запасы 29 редких металлов в России составляют 658 млн тонн, что достаточно как при текущих потребностях экономики РФ, так и на долгосрочную перспективу, сообщили в Минприроды. Подтвержденные балансовые запасы РЗМ к февралю 2025 года на 18 разведанных месторождениях оцениваются в 28,5 млн тонн, 1% этого объема добывается. Мощностей по переработке РЗМ в России нет. Россия импортирует до 90% РЗМ, по данным НКР.

«Полностью замкнуть цепочку в области РЗМ на сегодня удалось только одной стране — Китаю, который контролирует данный рынок»,— говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

По его словам, на КНР приходится более 60% производства и более 40% запасов РЗМ в мире. При этом, отмечает господин Красноженов, потребность в РЗМ в мире стремительно растет — примерно на 10% в год, а через несколько лет прогнозируется рост по некоторым металлам в 40 раз. «По прогнозу Roskill, из-за роста спроса на редкоземельные элементы к 2030 году может возникнуть дефицит предложения»,— говорит аналитик. Наиболее востребованные виды РЗМ сегодня — металлы магнитной группы, используемые в накопителях энергии, ветроэнергетике и других высокотехнологичных отраслях, поясняют в «Росатом Недра». По данным Verified Market Research, объем мирового рынка РЗМ к 2030 году может вырасти более чем вдвое, до $10,78 млрд. Research and Markets прогнозирует рост рынка с $7,62 млрд в 2024-м до $9,38 млрд в 2028 году.

Целый ряд стран на этом фоне пересматривают свои стратегии по РЗМ, причем и на пространстве СНГ в Центральной Азии, например в Казахстане и Узбекистане, говорит директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец. Но, добавляет он, технология добычи и переработки РЗМ капиталоемкая и сложная.

По словам эксперта, основную сложность в добыче представляет этап переработки и извлечения РЗМ, которые зачастую необходимо отделить от радиоактивных и тугоплавких элементов с помощью гидрометаллургических процессов и затем перевести полученные РЗМ в оксидную или карбонатную форму для продажи. «Лишь для некоторых видов РЗМ товарным продуктом является продукт добычи и обогащения руды, сами металлы. Для некоторых видов, например для лития, для развития поставок на глобальный рынок необходимо выстраивать международное партнерство с компаниями более глубоких переделов»,— рассказывает господин Коломеец.

В «Росатом Недра» отмечают, что для развития экспортного потенциала РЗМ необходим продукт с низкой себестоимостью, что позволит выигрывать конкуренцию с китайскими поставщиками. «Сегодня в Китае создана масштабная программа господдержки производства и потребления РЗМ. В таких условиях российским производителям очень сложно конкурировать»,— отметили в компании.

Алюминиевые схемы

Сотрудничество РФ и США может не ограничиваться РЗМ, следует из заявления Владимира Путина. Он предложил США открыть для РФ свой рынок алюминия, чтобы Россия могла поставлять 2 млн тонн этого металла в год. Как отметил президент РФ, это поможет сдерживать цены на алюминий в США. Запрет на импорт российского алюминия в США действует с апреля 2024 года. По итогам первой половины 2024 года 42% выручки «Русала» пришлось на рынки Азии, 22% — Европы, 34% — СНГ, 1% — США. В «Русале» комментировать перспективы партнерства с США не стали.

Предложение Владимира Путина может быть связано с ожиданиями роста спроса на алюминий со стороны американской промышленности и роста цен на металл на фоне новых торговых ограничений.

С 12 марта текущего года начнут действовать 25-процентные ввозные пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них на американский рынок. Собственное производство алюминия в стране составляет 860 тыс. тонн, еще примерно 30% от общего потребления импортируется, ранее этот объем обеспечивался преимущественно канадскими поставками.

Конечно, для «Русала» американский рынок США мог бы быть весьма перспективен как высокомаржинальный, допускает промышленный эксперт Леонид Хазанов. До начала боевых действий на территории Украины по итогам 2021 года «Русал» получил от поставок алюминия в США $1,087 млрд, или 9% от общей выручки. Рынок металла не отреагировал на заявление президента РФ. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) остались на уровне $2,65 тыс. за тонну. А вот инвесторы отнеслись с оптимизмом: к закрытию торгов 24 февраля на Московской бирже акции «Русала» и «Норникеля» подорожали на 6,5% и 7,1% соответственно. Впрочем, к 18:30 25 февраля бумаги компаний потеряли 1,71% и 3,52%.

Кроме возобновления продаж алюминия в США Владимир Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Инвестиции в такой проект, по его словам, могут составить $15 млрд, другие подробности он не раскрыл. Можно допустить два варианта данного проекта, говорит Леонид Хазанов. Первый — освоение бокситовых залежей в Красноярском крае. В качестве потенциального объекта можно выделить Чадобецкую группу с запасами почти 50 млн тонн бокситов. Второй — создание энергометаллургического комплекса, работающего по схеме «от бокситов до алюминиевой продукции». Он может включать бокситовый рудник, глиноземный и алюминиевый заводы, гидроэлектростанцию, рассуждает эксперт.

В $15 млрд может обойтись и строительство пятой ГЭС на Ангаре, но, скорее всего, никакого проекта не существует, скептичен главный стратег УК «Вектор капитал» Максим Худалов. «Возможно, это публичное заявление — часть мирового перераспределения торговых потоков алюминия на фоне американских пошлин: канадские металлурги договорятся о поставках в Европу, европейские потребители откажутся от российских поставок, они частично будут перенаправлены в США. И так далее»,— предполагает эксперт.

Сергей Учитель отмечает, что в целом на сегодня любые переговоры России и США необходимо рассматривать исключительно через призму урегулирования ситуации на Украине. По его словам, заявление властей РФ о готовности допустить иностранных инвесторов в какие-либо отрасли российской экономики — это скорее словесная интервенция, подчеркивающая готовность российской стороны не только урегулировать ситуацию на Украине, но и восстановить взаимовыгодное экономическое сотрудничество с США.

Полина Трифонова