Первичным делом алюминий

Евросоюз уже 24 февраля может ввести запрет на импорт первичного алюминия из России. Под блокирующие санкции США крупнейший в РФ производитель алюминия «Русал» попал еще в 2018 году, но полноценно ограничения в силу не вступили именно благодаря усилиям европейской промышленности, зависевшей от российских поставок. «Русал» сможет направить высвободившиеся объемы на азиатские рынки, где потребление растет, отмечают эксперты, полагая, что куда большую опасность для рынка представляют новые 25-процентные американские пошлины на этот металл и жесткая денежно-кредитная политика в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иркутский алюминиевый завод

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иркутский алюминиевый завод

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

19 февраля страны ЕС в рамках 16-го пакета санкций согласовали запрет на импорт первичного алюминия из России. Об этом сообщили Reuters и The Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Документ прошел этап согласования постпредами, теперь он будет рассматриваться главами стран ЕС. Ожидается, что финальное решение может быть принято 24 февраля.

В России единственный производитель алюминия — «Русал», по итогам первого полугодия 2024 года он выпустил 1,96 млн тонн первичного алюминия. На долю европейского рынка пришлось 22% от выручки компании ($1,3 млрд) — на 9 п. п. ниже, чем годом ранее. 42% выручки сгенерировали азиатские рынки, 34% — рынки стран СНГ.

Это уже не первый раз, когда российский алюминий попадает под санкции. В 2018 году США, также в бытность президентом Дональда Трампа, ввели санкции против Олега Дерипаски и всех его активов, в том числе «Русала». В результате мировые цены на металл взлетели до максимумов с 2011 года. Полноценно санкции так действовать и не начали — преимущественно стараниями европейских лоббистов: европейский автопром и строительная отрасль были сильно зависимы от российского алюминия. Как следствие, Минфин США регулярно выпускал лицензии, разрешающие поставки российского алюминия на европейские рынки, пока компания не была выведена из-под санкций. Правда, позиции РФ на рынке Европы с тех пор заметно ослабли: с 25% в импорте в ЕС первичного алюминия доля России упала до 8%, его объем, согласно Евростату, сократился в 2023 году на 44,7% к уровню 2022 года.

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Новые сообщения о санкциях не вызвали бурной реакции на товарных рынках: цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли за день менее чем на 2%, до $2,687 тыс. за тонну. Такой же уровень цен фиксировался 20 января, когда появились слухи об ограничениях на российский алюминий со стороны ЕС. В «Русале» от комментариев отказались.

Запрет на импорт российского алюминия действует в США с апреля 2024 года, а в Великобритании — с декабря 2023 года. Учитывая стремление США, ЕС и Великобритании к гармонизации санкционных политик в отношении России, введение ограничений в ЕС было ожидаемым шагом, указывает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Запрет на импорт, по сути, ограничивает только поставки алюминия на определенные территории, добавляет юрист. Однако попытки обойти установленные ограничения могут привести к введению блокирующих санкций ЕС или даже уголовной ответственности в отношении контрагента, предостерегает он. «Как правило, ЕС устанавливает ограничения на импорт как товаров российского происхождения, так и товаров из России, распространяя ограничения и на прямые, и на косвенные поставки,— поясняет он.— Таким образом, продажа продукции через трейдеров может лишь временно скрыть происхождение металла».

Новый пакет санкций, солидарны эксперты, не окажет значительного влияния ни на мировой рынок алюминия, ни на показатели «Русала».

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что при необходимости российские объемы экспортного алюминия могут быть переориентированы на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ — особенно с учетом того, дополняет аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев, что на фоне активного роста экономик в Азии спрос на алюминий растет на 2–5% в год и в перспективе ожидается дефицит. Поскольку практически все предприятия «Русала» находятся на востоке страны, переориентация на поставки железнодорожным и автомобильным транспортом в Азию не повлияет на маржинальность экспорта компании, согласен управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Куда большее влияние и на мировой рынок алюминия, и на деятельность «Русала», уверен господин Фролов, окажут пошлины в 25% на поставки этого металла в США, текущая конъюнктура на рынке сырья и слабая инвестиционная активность в России. «С учетом опережающего роста стоимости глинозема маржинальность производимого "Русалом" алюминия снижается, в связи с чем компания вынуждена сокращать объемы производства,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.— А жесткая денежно-кредитная политика ограничивает возможности роста основных потребителей алюминия — автомобилестроение и строительство».

Полина Трифонова