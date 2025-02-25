Редкоземельный спрос

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов

Фото: Предоставлено МИСИС Доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов

Фото: Предоставлено МИСИС

Редкоземельные металлы (РЗМ) занимают ключевую роль в современной экономике. В традициях российской науке к РЗМ принято относить 17 элементов, среди которых скандий, иттрий, лантаноиды, тогда как на Западе к этой группе элементов относят еще 30 видов: литий, бериллий, титан и т. д.

Сфера применения этих элементов огромна: микроэлектроника, автомобилестроение, промышленные катализаторы, специальные сплавы, батареи, атомная промышленность и т. д. По сути, без редкоземельных металлов не будет функционировать высокотехнологичные производства, а значит и вся современная экономика.

Отсутствие доступа к редкоземельным металлам может быть серьезной угрозой для национальной безопасности ряда стран. В наши дни ключевым поставщиком редкоземельных металлов на мировой рынок является Китай, который контролирует около 70% всех поставок. По некоторым элементам КНР практически монополист, например, обеспечивает до 94% всех поставок галлия.

В ответ на продолжительные и болезненные санкции против Китая власти Поднебесной в конце прошлого года решили ответить симметрично и взяли весь оборот редкоземельных металлов под экспортный контроль. Такие меры могут разрушить многие глобальные цепочки создания стоимости и сильно поднять цены на эти элементы. Действия КНР вызвали в мире обеспокоенность. Например, президент США Дональд Трамп начал обращать внимание на залежи РЗМ в Гренландии, на Украине и в других странах и частях света, включая Россию.

На долю Российской федерации приходится, по разным оценкам, от 20% до 25% запасов редкоземельных металлов. Однако добывается мало — доля в мировой добыче менее 1%. Потребляется и того меньше, около 0,6%.

Хотя во времена СССР имелся полный цикл от добычи и переработки до потребления. На долю Советского Союза приходилось около 8500 тонн, или 15% добычи и потребления редкоземельных металлов в мире. Тогда добыча велась в основном в Казахстане и Киргизии, а переработка осуществлялось на Украине и в Эстонии.

С распадом Советского Союза были разрушены кооперационные связи, и отрасль пришла в упадок. Сегодня основной поставщик РЗМ в России — это Ловозерский ГОК. Большая часть добытого концентрата экспортируется. Однако существует перспективное Томторское месторождение. В прошлом году президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым обратил внимание на то, что этот объект долгие годы остается неосвоенным.

Несмотря на перспективность разработки РЗМ, в России есть ряд фундаментальных препятствий. Во-первых, из-за санкций сложно наладить импорт (даже из дружественного Китая) соответствующих технологий, оборудования для добычи, переработки, разделения.

Во-вторых, отсутствует достаточное государственное финансирование.

В-третьих, по данным ЦБ, рынок перегрет, что выражается в дефиците кадров, высокой загрузке производственных мощностей и инфляции.

В-четвертых, нет спроса на РЗМ со стороны конечных потребителей, то есть со стороны высокотехнологичного сектора.

Рафаэль Абдулов, доцент кафедры экономики университета МИСиС