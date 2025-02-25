Газ сдулся без холодов

По данным “Ъ”, на фоне теплой погоды и снижения экспорта в ЕС добыча газа в РФ в январе снизилась на 3%, до 64,8 млрд кубометров. На «прочих производителях», в основном «Газпроме», сокративших в январе добычу на 2,88%, до 43,3 млрд кубометров, сказывается утрата транзита через Украину. Независимые производители газа, в том числе крупнейшие — НОВАТЭК и «Роснефть», также снижали добычу на фоне сокращений в рамках соблюдения сделки с ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Добыча газа в январе снизилась на 3% год к году, до 64,8 млрд кубометров, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах. Добыча «прочих производителей», которая практически полностью отражает показатели «Газпрома», в январе упала на 2,88% относительно аналогичного периода прошлого года, до 43,3 млрд кубометров.

С прекращением после 1 января транзита российского газа через Украину РФ потеряла около 15 млрд кубометров от годового экспорта, что сказывается и на уровне добычи газа.

У «Газпрома» остался только один трубопроводный маршрут в Европу — «Турецкий поток» с мощностью чуть менее 16 млрд кубометров в год. В начале февраля европейские цены на газ достигали двухлетних максимумов на фоне остановки транзита и быстрого истощения запасов в ПХГ из-за холодной погоды. Россия также продолжает поставлять газ в ЕС в виде СПГ, по итогам 2024 года экспорт российского СПГ в страны ЕС составил около 15,7 млн тонн.

Добычу внутри РФ не поддержал аномально теплый январь. Как сообщала европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, январь 2025 года стал самым теплым для планеты за много лет: средняя температура у поверхности Земли составила 13,23 градуса Цельсия, что на 0,79 градуса больше, чем в среднем в период с 1991 по 2020 год. Наиболее теплая погода наблюдалась в Восточной Европе, включая европейскую часть России, а также в Западной Сибири.

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Средняя температура в Единой энергосистеме России, по данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), в январе 2025 года составила лишь минус 5,8 градуса против минус 12,9 градуса годом ранее. «В целом спрос со стороны промышленных потребителей остается сильным, и, вероятно, продажи "Газпрома" на внутреннем рынке в 2025 году будут близки к результатам 2024 года»,— полагают собеседники “Ъ” на рынке.

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК в январе снизил уровень добычи почти на 1% год к году, до 7,16 млрд кубометров. Производство газа на проекте «Арктик СПГ-2», в отношении которого введены санкции США, в январе незначительно выросло — до 85 тыс. кубометров, минимальная добыча на проекте — около 29 тыс. кубометров — фиксировалась в ноябре и декабре 2024 года.

Добыча «Роснефти» в январе упала сразу на 7,6% год к году, до 6,3 млрд кубометров. Самое сильное снижение — сразу на 30% год к году, до 1,26 млрд кубометров, в январе произошло на «Роспане». Производство газа на Самотлоре сократилось на 19%, до 371 млн кубометров, а добыча газа на Ванкоре увеличилась на 50%. «Газпром нефть» снизил добычу на 2,2%, до 2,6 млрд кубометров.

Другие независимые производители газа также снижали добычу в январе в рамках соблюдения сделки с ОПЕК+. По оценкам ОПЕК, добыча нефти в России в январе 2025 года упала на 5,5% год к году, что отражается и на динамике добычи попутного нефтяного газа. Так, ЛУКОЙЛ снизил показатель на 3% год к году, до 1,54 млрд кубометров. «Сургутнефтегаз» сократил производство газа сразу на 12,6%, до 491 млн кубометров. Добыча газа ННК составила 529 млн кубометров, что на 5,2% ниже, чем в январе 2024 года.

СРП-проект «Сахалин-1» снизил январскую добычу на 11,4%, до 814 млн кубометров, «Сахалин-2» нарастил производство газа в январе на 3% год к году, до 1,57 млрд кубометров.

Татьяна Дятел