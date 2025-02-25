В Белом доме обсуждают исключение Канады из альянса «Пять глаз»

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает исключение Канады из разведывательного альянса «Пять глаз», сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Помимо Канады и США альянс объединяет разведывательные агентства Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В частности, на исключении Канады настаивает старший советник Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро. Таким образом он хочет усилить давление на Оттаву, пишет FT. По информации газеты, президент США еще не отреагировал на предложение.

1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в 25%, на товары из Китая — в 10%. Пошлины на энергоносители из Канады, включая нефть, газ и электричество, составят 10%. В Белом доме указ объяснили борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой фентанила в США.

Власти Канады пообещали в ответ на действия США ввести пошлины в 25% на американские товары, среди которых мясо, молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, алкогольная продукция.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дональд Трамп пришел с торговой войной».