Контрафакту мешают самореализоваться

Минэкономики выработает механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах. Сейчас срок рассмотрения жалоб на контрафакт составляет 30 дней, за которые такие партии, как правило, распродаются. У крупнейших маркетплейсов уже есть собственные алгоритмы проверки подлинности товаров, настаивают они, поэтому в дополнительном регулировании необходимости нет. Тем не менее за прошлый год площадки заблокировали около 1 млн карточек товаров по обращению правообладателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко, 20 февраля поручила Минэкономики проработать механизм защиты прав правообладателей при реализации товаров и оказании услуг на маркетплейсах в рамках подготовки законопроекта «О платформенной экономике», следует из протокола заседания подкомиссии, с которым ознакомился “Ъ”.

Сейчас в законопроекте содержится норма, согласно которой «правообладатель вправе обратиться с заявлением о неправомерном размещении карточки товара к оператору» маркетплейса, но срок рассмотрения такого обращения составляет 30 дней, за которые товар чаще всего бывает реализован, говорит источник “Ъ”.

Ранее “Ъ” сообщал, что из законопроекта были исключены правообладатели программного обеспечения (ПО), книг, музыки, а также продажа товаров под собственной торговой маркой (см. “Ъ” от 10 февраля).

«Только после рассмотрения жалобы платформой правообладатель может обратиться в суд с требованием остановки продаж. Общий срок рассмотрения искового заявления о блокировке карточки контрафактного товара может занимать до полугода и больше»,— добавляет представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. Он добавляет, что бизнес предлагает закрепить в законопроекте необходимость внедрять на площадках личные кабинеты, с помощью которых правообладатели могут подтверждать оригинальность товара и законность продажи. А также обязать проводить автоматизированный мониторинг нарушения прав.

В аппарате Дмитрия Григоренко “Ъ” собщили, что вопрос о защите правообладателей проработают к рассмотрению законопроекта Госдумой во втором чтении. Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин считает избыточным налагать обязательства по защите прав потребителей на все платформы: «Такая нагрузка будет излишней и нецелесообразной, например, при продаже цветов». «Задача — соблюсти баланс в части защиты правообладателя, а также сохранить возможность беспрепятственного поступления большого ассортимента товаров по параллельному импорту, в которых также заинтересованы миллионы граждан»,— добавил он в беседе с “Ъ”.

За прошлый год заблокирован 1 млн карточек на маркетплейсах с объявлениями по жалобам правообладателей, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он добавляет, что из всех жалоб подтвердилось порядка 48% от всех, а оставшиеся — это, как правило, «действия конкурентов». «Проблема в том, что после ухода зарубежных брендов с российского рынка их правообладатели перестали контролировать продажи. Из-за этого участились примеры, когда обращения касаются не подделок, а параллельного импорта. Например, когда два импортера завозят товары одного и того же бренда, и каждый из них считает, что у него больше прав»,— добавляет он.

В Ozon рассказывают “Ъ”, что для связи правообладателей и платформы у них есть «кабинет бренда», в котором после регистрации представители торговых марок могут контролировать подлинность и качество товаров под своим брендом. В кабинете зарегистрировано более 20 тыс. брендов, за последний год площадка заблокировала «несколько миллионов карточек по запросам правообладателей», говорят в компании. В Wildberries и Russ объясняют, что у них есть сервис, который «позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд», а представители бренда смогут одобрять или отклонять заявки продавцов. В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались. Именно отраслевые меры наиболее эффективны в борьбе с контрафактом, что снимает необходимость в дополнительном регулировании, добавляют в Ассоциации цифровых платформ (объединяет крупнейшие маркетплейсы).

Алексей Жабин