Над маркетплейсами сгущается контрафакт

Из новой версии законопроекта о платформенной экономике исключены правообладатели программного обеспечения (ПО), книг, музыки и видеоконтента, хотя еще в прошлом году участники рынка просили премьер-министра РФ Михаила Мишустина учесть их предложения по борьбе с контрафактом на маркетплейсах. В текущем виде они видят в инициативе еще больший риск развития пиратства собственных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с новой версией законопроекта о платформенной экономике от 3 февраля, направленной в правкомиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко). Из поправок следует, что авторы документа исключили положение о применении действия документа на отношения, связанные с распространением лицензии на ПО и иные результаты интеллектуальной деятельности, включая фонограммы. Также теперь требования не распространяются на отношения, связанные с продажей товаров под собственной торговой маркой.

Проект закона «О платформенной экономике» разработан Минэкономразвития. Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. Актуальность документа обосновывается, в частности, ростом числа конфликтов в отсутствие профильного закона (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года).

В декабре прошлого года шесть профильных ассоциаций, включая Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (входят DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) и Ассоциацию анимационного кино, направляли премьер-министру Михаилу Мишустину обращение, где просили учесть их предложения по борьбе с контрафактом на площадках. В частности, они предлагали реализовать в IT-системах маркетплейсов подтвержденные учетные записи правообладателей и функционал для подачи обращений о нарушениях. В аппарате Дмитрия Григоренко “Ъ” сообщили, что сейчас сосредоточены на аспектах, которые не охвачены действующим регулированием: «После анализа того, как новые правила будут работать, можно будет рассмотреть дополнительные меры».

При этом участники рынка отмечают, что новая версия проекта, напротив, грозит еще большим развитием контрафакта. Для книжной отрасли проблема в большей степени касается Wildberries, говорит представитель «Эксмо-АСТ». «Правообладатель может подать жалобу только на карточку товара, а не на блокировку недобросовестного продавца в целом. В результате карточка блокируется, но пираты делают взамен новые»,— говорит он. Wildberries сократил время рассмотрения жалобы с 30 до 10 дней, но это остается значимым сроком, говорят в «Эксмо-АСТ». По примерным оценкам, издатели ежемесячно теряют до 15 млн руб. при значительно возросших затратах на мониторинг и блокировку контрафакта, отмечают в компании.

Однако в Wildberries & Russ считают, что цифровые платформы уже принимают комплекс мер, чтобы на онлайн-витрины маркетплейсов попадали только качественные товары. Wildberries участвует в эксперименте с Росаккредитацией: более 13 млн товаров уже прошли верификацию. Параллельно на площадке действует сервис «Цифровой арбитраж» (помогает владельцам брендов напрямую связываться с продавцами), добавили в компании. В Ozon отказались от комментариев, в «Авито» не ответили “Ъ”. Источник на рынке электронной коммерции напоминает, что законопроект не ставит целью борьбу с контрафактом — «интеллектуальная собственность защищается гражданским законодательством».

Но не менее остро проблема стоит и для разработчиков софта. Контрафактное ПО и услуги все шире распространяются через платформы, вплоть до открытых продаж «взломанного офисного пакета», поделился директор ассоциации АПКИТ, председатель совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Как правило, объявление все же снимают, но за семь-десять дней программа уже много раз скачана, а договоренности на незаконные услуги заключены, отмечает он. Санкции за нарушение являются лишь правом площадок, а не обязанностью, объясняет член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Кроме того, статистика нарушений не раскрывается платформами. «Это позволяет скрыть системный характер проблем»,— считает он.

Также вопрос затрагивает билетных операторов, так как билеты не относятся к материальным товарам, но остаются частым предметом спекуляций на площадках. «Официальные операторы не согласовывают продажу с маркетплейсами, и бывают случаи, когда продаются недействительные билеты или один и тот же билет по десять раз, и сфера становится серой, а товары контрафактными»,— говорит исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Сергей Бабич. На «Авито» в год продается от 500 тыс. до 1 млн билетов на мероприятия, оценивает он. Однако вместо запретов эффективнее использовать механизмы защиты сделок.

Юлия Юрасова