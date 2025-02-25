Лавров встретился с президентом Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил МИД РФ. Перед этим господин Лавров провел встречу с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вам огромный привет от президента Путина»,— сказал Сергей Лавров президенту Ирана (цитата по ТАСС). В ответ Масуд Пезешкиан попросил передать привет президенту России. «Обязательно. Он сказал, чтобы договор (о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.— "Ъ"), который вы с ним подписали, мы с Аббасом полностью выполнили. И мы начали выполнять сегодня»,— добавил господин Лавров.

После встречи с министром иностранных дел Ирана Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую работу по обеспечению стабильности в регионе. Он также сказал, что Россия и Иран ждут результатов Национального конгресса в Сирии. По его словам, «инклюзивность процессов» в этой стране очень важна.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Тегеран сегодня днем, 25 февраля. В повестке стояли вопросы в том числе обстановки в Сирии, Йемене, Закавказье и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

О визите Сергея Лаврова в Анкару — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».