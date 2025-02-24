Турция не забывает о миротворчестве

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник посетил Анкару, где провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и был принят президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. На фоне начавшихся российско-американских переговоров в центре дискуссий оказалась украинская тема. Символизма переговорам придало и то, что визит российского дипломата пришелся на трехлетнюю годовщину со дня начала СВО. С подробностями из Анкары — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дела России Сергей Лавров (третий слева) и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (третий справа) во время встречи

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дела России Сергей Лавров (третий слева) и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (третий справа) во время встречи

Фото: Пресс-служба МИД России

Визит Сергея Лаврова в Турцию с самого начала казался одной сплошной загадкой. В официальных каналах российского внешнеполитического ведомства первое упоминание о нем появилось вечером 23 февраля, после того как российская делегация прилетела в турецкую столицу. Информативным это сообщение едва ли можно было назвать, поскольку состояло оно из одного предложения — о факте прибытия.

О целях визита Сергея Лаврова можно было судить лишь со слов турецких официальных лиц. «Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении»,— заявил агентству «РИА Новости» неназванный дипломатический источник в Анкаре.

Официальная программа стартовала в понедельник с двусторонней встречи Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Впрочем, это мало что прояснило, ведь стороны решили встретиться без лишних глаз, то есть без журналистов.

События развивались таким образом, что российские журналисты уже не удивились бы, если бы единственное мероприятие, которое предполагало их присутствие,— пресс-конференция по итогам переговоров — тоже прошло в закрытом формате.

Такую мысль внушила целая череда обстоятельств, природу которых никто не мог объяснить: от незапланированной 15-минутной остановки автобусов с журналистами по пути в МИД, которая произошла без видимой причины, но не произойти, как заверили журналистов сопровождающие, не могла, до 20-минутного ожидания на входе в ведомство из-за проблем со списками. Ситуация, впрочем, разрешилась благополучно, и пул все же попал на пресс-конференцию.

Взяв слово, глава МИД Турции Хакан Фидан кратко прокомментировал беседу с российским коллегой и заверил, что с учетом динамики глобальных изменений «в увеличении координации между Россией и Турцией есть большая польза». А затем господин Фидан перешел к главному: «Сегодня исполняется третий год с начала войны между Россией и Украиной… Мы желаем, чтобы оба наших соседа жили в мире, покое и благосостоянии». Подчеркнув, что события на Украине отрицательно влияют на всю планету, и в первую очередь на Глобальный Юг, турецкий дипломат призвал к немедленному разрешению конфликта «на постоянной основе».

В Турции и раньше, даже после не доведенных до реализации стамбульских договоренностей, неоднократно призывали к скорейшему завершению конфликта. Состоявшееся в понедельник выступление Хакана Фидана отличалось от предыдущих как минимум тем, что появилась ясность, к кому обращены эти лозунги.

«Сегодня, когда стартует уже четвертый год войны, США проявили инициативу завершить войну путем переговоров»,— сказал министр журналистам, подчеркнув, что позиция Анкары полностью согласуется с позицией Вашингтона. А затем добавил: «Мы верим в то, что только при участии двух сторон возможно разрешение этого вопроса».

«Турция готова сделать все возможное, чтобы внести вклад в разрешение этого конфликта»,— заверил Хакан Фидан и добавил, в частности, что Анкара готова вновь предоставить России и Украине площадку для переговоров о мирном урегулировании.

Помимо прочего, господин Фидан рассказал, что в рамках состоявшихся в последние дни контактов между российской и американской сторонами поднимался вопрос о гарантиях безопасности. Хотя многие официальные лица не раз комментировали вопрос гарантий, ни в России, ни в США официально не подтверждали, что эта тема уже обсуждается.

Подробностей турецкий дипломат, однако, не привел. И даже, напротив, добавил интриги: «Есть моменты, которыми мы делимся с вами, есть моменты, которыми мы не делимся с прессой, общественностью».

Акценты в речи Сергея Лаврова были иными. В то время как турецкий министр уделил первостепенное внимание Украине, глава МИД РФ упомянул ее во вступительной части своей речи лишь единожды — перечисляя сюжеты, которые были затронуты на переговорах. Он сосредоточил внимание на отношениях Москвы и Анкары, в том числе на торгово-экономических связях, энергетическом сотрудничестве и взаимодействии в области атомной энергетики.

Избежать темы Украины и переговорного процесса между РФ и США российскому министру, однако, не дали журналисты. Отвечая на их вопросы, Сергей Лавров не стал приводить подробности по поводу обсуждений гарантий безопасности. Вместо этого он в очередной раз повторил условия России для прекращения боевых действий. Как заявил министр, игроками должны учитываться текущие реалии, включая положение дел «на земле». Среди обязательных требований Сергей Лавров назвал и «категорическое невступление Украины в НАТО».

В отличие от своего турецкого коллеги, Сергей Лавров не стал приписывать США заслуги в продвижении переговорного процесса, а лишь кратко пояснил, что положило начало переговорам и почему позиция новой американской администрации нашла понимание в Москве. США, по его словам, «не призывают просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать». «Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле»,— добавил дипломат.

При этом глава МИД РФ дал понять: хотя переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки, расслабляться рано.

«Президент (Владимир Путин.— “Ъ”) четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только тогда, когда эти переговоры дадут твердый устойчивый результат, устраивающий Россию»,— заключил он.