Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом, передает корреспондент «Ъ». В иранской столице у министра запланированы переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи о наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят реализацию совместных проектов в областях энергетики и транспорта, а также обстановку в Сирии, Йемене, Закавказье, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Сергей Лавров прибыл в Тегеран спустя месяц после визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана.

24 февраля Сергей Лавров находился в Анкаре, где провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и был принят президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой дискуссии стал российско-украинский конфликт.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».

Лусине Баласян