Стоимость биткойна опустилась до $87 тыс. впервые с ноября

Стоимость биткойна опустилась до минимума с 14 ноября 2024 года, следует из данных Coindesk. По данным на 17:16 мск, он торгуется на уровне $87,07 тыс. (–7,73%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В начале дня стоимость криптовалюты составляла $93,9 тыс. Reuters отмечает, что падение биткойна произошло на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады.

В январе стоимость биткойна достигла рекордных $109 тыс. Bloomberg отмечает, что настроения инвесторов на крипторынке также ухудшились из-за «череды потрясений в отрасли». Среди них — взлом биржи Bybit и скандал с мемкойнами, связанными с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины налегли на криптовалюту».