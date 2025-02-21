Хакеры похитили у криптобиржи Bybit $1,46 млрд

Криптобиржа Bybit подверглась взлому. Злоумышленникам удалось вывести более $1,46 млрд, сообщает Crypto News. По информации портала, украденная сумма составила более 50% от общей стоимости криптовалют, похищенных в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кибератака была проведена на «холодный» кошелек Ethereum, небольшое физическое устройство, которое используется для хранения закрытых криптографических ключей в автономном хранилище.

По сообщению биржи, злоумышленники подменили данные трансакций: при подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта. После кражи биткойн опустился с $99 тыс. $до 97,5 тыс. Это может стать крупнейшей в истории кражей у криптобиржи.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Хакеры заработали на Bybit».