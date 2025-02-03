Пошлины налегли на криптовалюту

Криптовалютный рынок негативно отреагировал на введение американских пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Ведущие валюты в ходе торгов понедельника теряли в цене 7–22%, а с прошлой пятницы снижение составляло 13–43%. Новости о попытках Мексики и Канады урегулировать ситуацию с США немного успокоили инвесторов, однако другие факторы пока складываются не в пользу криптовалютного рынка, поэтому аналитики не исключают снижения стоимости биткойна до $88–90 тыс.

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По данным CoinMarketCap, в понедельник, 3 февраля, в первой половине дня стоимость биткойна падала до отметки $91,24 тыс., на 6,6% ниже значения закрытия воскресенья и минимума с середины января. Еще сильнее, на 25%, падала стоимость эфира (ETH), чьи котировки достигали $2,16 тыс., минимума с начала февраля 2024 года. На 10–22% падали котировки и других популярных криптовалют — Solana, Dogecoin, XRP. Причем игра на понижение началась еще в пятницу, и за эти дни котировки биткойна падали на 13%, а альткоинов — на 26–43%.

Распродажа на криптовалютном рынке была вызвана введением пошлин со стороны США в отношении товаров из Мексики (25%), Канады (25%) и Китая (10%). Инвесторы опасаются раскручивания маховика торговых войн и негативного их влияния на инфляцию и мировую экономику. «Неопределенность, связанная с возможным разгоном инфляции на американском рынке на фоне подорожавшего импорта, заставляет инвесторов распродавать рисковые активы и переводить капитал в более надежные защитные гавани, такие как облигации США или золото»,— отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

Опережающее снижение эфира и других альткоинов связано с их меньшей ликвидностью и слабым интересом со стороны институциональных инвесторов.

«Сейчас институционалы больше ставят на биткойн, который воспринимается как цифровое золото, особенно в свете его потенциала стать резервным активом США. ETH же не демонстрирует такого резкого роста активности инвесторов»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов обращает внимание, что на фоне паники маркетмейкеры убрали поддержку в виде лимитных ордеров, а инвесторы начали массово переводить средства из альткоинов в более надежные активы — USDT и биткойн. «Как итог доминирование ведущей криптовалюты на рынке выросло почти до 60%»,— отмечает эксперт.

Впрочем, панические распродажи закончились, как только стало известно, что Дональд Трамп провел переговоры с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В отношении южного соседа США была достигнута договоренность об отсрочке введения пошлин на один месяц, с северным соседом еще предстоит провести дополнительные переговоры. Тем не менее к 18:45 курсы некоторых криптовалют даже превысили показатели закрытия воскресенья. В частности, стоимость биткойна поднималась до $99,5 тыс., Dogecoin — до $0,27, Solana — до $210. В аутсайдерах оставался эфир, котировки которого остались на 6% ниже закрытия предыдущего дня.

Впрочем, участники рынка советуют не переоценивать достигнутые договоренности и устойчивость произошедшего восстановления курсов. СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин обращает внимание, что криптоинвесторы пока не получили никаких подтверждений своих надежд на то, что новый президент США поддержит развитие криптоиндустрии. Пока все действия Дональда Трампа приводят лишь к нестабильности на рынках и, как следствие, бегству капитала из рисковых в более стабильные активы. «Дальнейшее движение во многом будет зависеть от ситуации вокруг торговой войны, которую объявили США своим соседям и Китаю, и интереса институциональных инвесторов к криптовалюте. Если они продолжат вкладываться в спотовые биткойн-ETF, это станет серьезной поддержкой ведущей виртуальной валюты в период турбулентности»,— отмечает Райан Ли.

В сложившихся условиях высокая волатильность на рынке сохранится.

Согласно сервису Polymarket, наиболее популярная ставка инвесторов на февраль в случае эфира составляла $2 тыс., биткойна — $90 тыс. Владислав Антонов обращает внимание, что после пробоя важного уровня $95,4 тыс. следующей критической отметкой являлся уровень $90 тыс., преодоление которого может открыть дорогу к падению в зону $82–85 тыс. «На рынке крипты нужно быть всегда готовым к кризисам и распродажам. Это самый волатильный и рисковый актив, поэтому текущая коррекция далеко не последняя»,— подчеркивает Алена Николаева.

Виталий Гайдаев