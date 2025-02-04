В России в 2024 году почти на 14% выросло производство вина и коньяка

Отечественные виноделы изготовили в прошлом году около 61 млн дал вина и коньяка. Это количество на 13,6% превышает произведенное в 2023 году. Так, прирост тихих вин составил 8.6% (32,6 млн дал), игристых — 24,7% (17,6 млн дал), крепленых — 29,6% (1,1 млн дал), а коньяка — 10,2% (9,7 млн дал). Больше всего вина производят в Краснодарском крае (35,8%), Крыму (16,1%) и Дагестане (13,7%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доля продаж вин растет с каждым годом. Исполнительный директор Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петр Ефремов уверен, что спрос на них продолжит увеличиваться. Сейчас рынок предоставляет покупателям продукцию, которая пользуется популярностью. По словам эксперта, больше всего внимания потребители обращают на легкие белые, красные и игристые вина.

Сильнее всего на рост изготовления вина влияют защитные меры, которые разрабатывает Минсельхоз. К их числу относят льготные кредиты, агрострахование, льготный лизинг, поддержка экспорта и мелиорации и др. Помимо этого увеличивается площадь высаженных виноградников, они начинают плодоносить, что тоже положительно отражается на росте производства, полагает господин Ефремов.

С 1 апреля 2025 года в силу вступит нацпроект «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт». В нем появятся идеи по составлению винных карт для мест общественного питания. Для того, чтобы покупатели больше узнавали о российских винах, в картах появится удобная навигация.