Ректору Воронежского госуниверситета продлили арест в СИЗО до конца лета

Ленинский райсуд Воронежа продлил срок содержания под стражей ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого. Как рассказали «Ъ» в суде, ученому, обвиняемому в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и распространении порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ), предстоит пробыть в СИЗО как минимум до 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Решение о продлении срока содержания под стражей было принято в рамках предварительного заседания по уголовному делу в отношении Дмитрия Ендовицкого. «Ъ» рассказывал, что недавно оно поступило в суд для рассмотрения по существу. По версии регионального управления Следственного комитета России, в 2022 году Дмитрий Ендовицкий через своего подчиненного, заведующего кафедрой Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его жены Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук.

Ректор ВГУ был задержан в июне прошлого года и помещен под стражу. Вину он не признает. За время его ареста ему добавили обвинение еще и в распространении в интернете порнографических материалов.

Сергей Толмачев, Воронеж