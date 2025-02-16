Ученая степень родства

Как стало известно “Ъ”, прокуратура отклонила жалобу ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого и его адвокатов. Они просили проверить результаты оперативно-разыскной деятельности полиции и ФСБ, утверждая, что обвинение в даче ректором взятки в 600 тыс. руб. за присвоение его жене степени доктора наук стало результатом ошибок следствия «в оценке некриминального поведения» и действий других лиц. Последних еще два года назад обвинили в продаже ученых степеней в другом вузе — Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Дмитрия Ендовицкого считает, что обвинение в даче ректором взятки стало результатом ошибок следствия

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Защита Дмитрия Ендовицкого считает, что обвинение в даче ректором взятки стало результатом ошибок следствия

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам адвоката Дмитрия Ендовицкого Андрея Грохотова, ответ из Воронежской облпрокуратуры на его жалобу совпал с днем объявления надзорным ведомством о направлении уголовного дела в Ленинский райсуд областного центра. Защитник еще действующего ректора ВГУ отметил, что его доверитель «категорически не согласен» с предъявленным СКР обвинением в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и распространении в интернете порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ).

В поданном десять дней назад обращении в прокуратуру речь шла о несогласии с обвинительной оценкой представленных доказательств, требовании проверить результаты оперативно-разыскной деятельности полиции и ФСБ и, наконец, прекращении уголовного преследования господина Ендовицкого.

«В удовлетворении жалобы полностью отказано, этот краткий ответ оцениваю как формальный, необоснованный, без анализа конкретных доводов и надлежащего реагирования на допущенные нарушения»,— заявил “Ъ” господин Грохотов.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года в тот же суд Воронежа было направлено дело экс-главы диссертационного совета ВГТУ Натальи Сироткиной и ее предполагаемой сообщницы сотрудницы одной из кафедр вуза Элины Лубянской, обвиняемых в получении крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Первой из них вменяется 22 эпизода получения взяток, второй — участие в 18. Из этого расследования и выросло дело ректора.

Как рассказывал “Ъ”, обе женщины стали фигурантами расследования о торговле учеными званиями, начатого в Воронеже более двух лет назад. Тогда оперативники ГУЭБиПК МВД и ФСБ вышли на след преступной группы, члены которой «систематически» получали взятки от «лиц, заинтересованных в защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или доктора экономических наук».

В 2019–2022 годах участники группы получили, по данным СКР, около 8,7 млн руб. В ходе следствия они дали признательные показания и находились под домашними арестами. Между тем, как выяснили следователи, часть взяток за одобрение диссертаций, сумма которых колебалась от 250 тыс. до 600 тыс. руб., уходила в Москву ученому секретарю экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Сергею Лукьянову. Фигуранта задержали, но потом освободили под запрет определенных действий, затем он скрылся и был объявлен в розыск.

Между тем до лета прошлого года имя ректора ВГУ в связи с расследованием публично не упоминалось. Дмитрий Ендовицкий 15 лет руководил вузом. Господин Ендовицкий также является депутатом областной думы, публичным деятелем и автором стихов собственного сочинения и эпиграмм. Единственного из фигурантов дела о диссертациях, его с санкции суда взяли под стражу.

По версии следствия, еще в 2022 году Дмитрий Ендовицкий через своего подчиненного, одного из завкафедрой Юрия Трещевского, передал Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его жены Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук.

Диссертационный совет работу под названием «Управление жизненным циклом кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем» принял к предварительному рассмотрению, но потом участники аферы оказались под следствием.

Господин Грохотов утверждает, что при ознакомлении с уголовным делом своего подзащитного «не нашел подтверждения его вины». По его словам, в зафиксированных полицией разговорах госпожи Сироткиной и других лиц действительно есть туманные упоминания о деньгах за диссертацию госпожи Ендовицкой.

«Однако, во-первых, там определенно речь идет о другой сумме, а во-вторых, собранные доказательства указывают на происхождение денег не от Ендовицкого или Трещевского. Сироткина находилась под полным контролем оперативных служб, но не имеется никаких следов передачи ей денег. Поэтому и обвинение такое: деньги передавались в неустановленное время в неустановленном месте»,— отмечает защитник. В итоге, по его словам, из доказательств следует другая версия происшедшего: Наталья Сироткина надеялась на назначение главой одной из кафедр возглавляемого господином Ендовицким вуза и прямо заявляла о готовности помочь его жене бескорыстно.

«Обнаруженные в ходе расследования противоречия версии обвинения с доказательствами не устранялись, а единственная встреча ранее незнакомых Ендовицкого и Сироткиной, где она просила о трудоустройстве, оставлена без внимания»,— заключил господин Грохотов, пояснив, что именно поэтому и настаивал в жалобе на дополнительном следствии. Как он отметил, саму диссертацию после задержания Натальи Сироткиной дважды проверяли диссертационные советы. И сначала за работу и присвоение степени Елене Ендовицкой единогласно проголосовали в Воронеже, а потом по рекомендации президиума ВАК при Минобрнауки проверка была проведена в Российском экономическом университете имени Плеханова. И столичные специалисты также подтвердили научную ценность диссертации.

Отдельно защитник отметил, что обвинение по распространению Дмитрием Ендовицким порнороликов не выдерживает никакой критики. Он убежден, что появилось оно для того, чтобы подкрепить первое инкриминируемое преступление и необходимость продления ареста.

Сергей Сергеев