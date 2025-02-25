Мишустин отчитается о работе правительства в Госдуме 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит в Госдуме с ежегодным отчетом правительства 28 марта. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

18 февраля господин Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития и реализации нацпроектов. Другой темой беседы было взаимодействие правительства и нижней палаты парламента. Тогда же господа Мишустин и Володин согласовали, что отчет о работе в правительства будет представлен в конце марта, но точная дата не называлась.

В 2024 году правительство представило в Госдуме ежегодный отчет о результатах своей деятельности 3 апреля. Премьер в числе прочего рассказал о росте ВВП и промышленного производства. Также господин Мишустин отчитался о выполнении стратегических задач, поставленных перед ним президентом в условиях перехода экономики РФ из одной «новой реальности» — ковидной — в другую, военную. В числе стоящих перед властями задач были названы повышение благосостояния россиян, укрепление технологического и финансового суверенитета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Премьер — всем партиям пример».