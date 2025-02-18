Мишустин отчитается о работе правительства в Госдуме в конце марта

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития и реализации нацпроектов. Другими темами беседы были взаимодействие правительства и нижней палаты парламента, а также подготовка ежегодного отчета правительства, который традиционно представляют в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин (слева) и председатель ГД России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин (слева) и председатель ГД России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках встречи стороны договорились, что выступление с отчетом состоится в конце марта. Точная дата не приводится. Господа Мишустин и Володин обсудили формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций, говорится в пресс-релизе правительства.

В 2024 году правительство представило в Госдуме ежегодный отчет о результатах своей деятельности 3 апреля. Премьер в числе прочего рассказал о росте ВВП, промышленного производства, а также о спаде безработицы. Также господин Мишустин отчитался о выполнении стратегических задач, поставленных перед ним президентом в условиях перехода экономики РФ из одной «новой реальности» — ковидной — в другую, военную, и о том, что ее удалось удержать на устойчивой траектории. В числе стоящих перед властями задач были названы повышение благосостояния россиян, укрепление технологического и финансового суверенитета.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьер — всем партиям пример».