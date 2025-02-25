Bild узнал о борьбе за лидерство в СДПГ

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), занявшей третье место на досрочных выборах в Бундестаг, началась борьба за лидерство между министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и сопредседателем партии Ларсом Клингбайлем, пишет Bild со ссылкой на источники.

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Так, Борис Писториус уже предложил будущему канцлеру и главе Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу увеличить финансирование бюджета, инвестировав в оборону свыше €100 млрд в ближайшие годы (более чем 3% ВВП). Эту инициативу он намерен успеть провести через нынешний состав парламента, пока представители «Альтернативы для Германии» и «Левые» не смогут его заблокировать.

Как пишет Bild, тем временем Ларс Клингбайль стремится возглавить парламентскую фракцию СДПГ, при этом сохранив пост сопредседателя партии. Однако, отмечает таблоид, господин Клингбайль безуспешно пытался предотвратить выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от СДПГ, что на фоне поражения партии ослабляет его позиции.

СДПГ, как ожидается, станет партнером победившего на выборах в Бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в правящей коалиции. О начале коалиционных переговоров Фридрих Мерц объявил 24 февраля. Олаф Шольц перед выборами дал понять, что не войдет в состав нового правительства.

Подробнее о ситуации в ФРГ — в материале «Ъ» «Германия научит Европу жить по-новому».

Лусине Баласян