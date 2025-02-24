ХДС планирует создать двухпартийную коалицию с СДПГ Шольца

Победивший на выборах в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) начнет коалиционные переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и нынешним канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил лидер ХДС Фридрих Мерц на пресс-конференции в доме Конрада Аденауэра в Берлине (трансляция велась на странице политика в Facebook, принадлежит признанной и запрещенной в РФ Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Martin Meissner / AP Фридрих Мерц

Фото: Martin Meissner / AP

«В ближайшие дни мы будем вести переговоры. Эти переговоры уже подготовлены, и ту или иную беседу мы уже провели. К примеру, с правлением СДПГ. Также я поговорю вскоре с канцлером»,— сказал господин Мерц.

По его словам, вместе со 120 депутатами СДПГ партия ХДС составляет 328 мандатов из 630, что позволяет им создать коалицию. «"Черно-красная коалиция" является именно тем, чего мы хотим»,— подчеркнул лидер ХДС. Он уточнил, что уже провел соответствующую беседу с правлением своей партии и заручился от него поддержкой.

Вчера, 23 февраля, в Германии прошли внеочередные выборы в Бундестаг. По данным немецкой Федеральной избирательной комиссии, альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял первое место, набрав 28,6% голосов. На втором месте — крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% голосов. Тройку лидеров замыкает СДПГ нынешнего канцлера Олафа Шольца. Партию поддержали 16,4% избирателей.

Подробнее о выборах канцлера ФРГ — в материале «Ъ» «Германия научит Европу жить по-новому».