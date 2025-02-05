СМИ: руководство СДПГ призывало Шольца не выдвигаться в канцлеры ФРГ

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль как минимум дважды просил Олафа Шольца отказаться от планов выдвигаться на пост канцлера ФРГ на досрочных выборах в феврале, следует из совместного расследования Tagesspiegel и T-online. По словам источников изданий, господин Шольц, несмотря на сомнения руководства партии, «настоял на своем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Как пишут Tagesspiegel и T-online, обсуждения замены кандидатуры начались вскоре после развала правящей коалиции Германии, состоявшей из СДПГ, «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП). По данным СМИ, Олаф Шольц считался кандидатом «по умолчанию», однако руководство СДПГ полагало, что выдвинуть необходимо министра обороны Бориса Писториуса — одного из самых популярных политических деятелей страны.

К выводу о том, что с Олафом Шольцем в качестве кандидата СДПГ, скорее всего, проиграет досрочные парламентские выборы, пришли также сопредседатель партии Саскиа Эскен и генеральный секретарь Маттиас Мирш, говорится в материале. А менее чем за месяц до официального утверждения кандидата Борис Писториус исключил свое выдвижение и отметил, что в лице Олафа Шольца у СДПГ «есть превосходный федеральный канцлер».

Канцлер Германии избирается после парламентских выборов тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов (50% плюс 1 голос — так называемое канцлерское большинство).

Олаф Шольц занимает пост канцлера ФРГ с декабря 2021 года. В пришедшей вместе с ним к власти коалиции регулярно возникали разногласия, обострившиеся минувшей осенью при обсуждении бюджета на 2025 год и заложенных в него средств для Украины. Его главным соперником считается кандидат от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Блок стабильно лидирует в рейтингах политических партий Германии, СДПГ занимает третье место.

Подробнее — в материале «Ъ» «Христианские демократы выбирают альтернативный путь».

Лусине Баласян