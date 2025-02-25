Песков: Россия и США проявили волю к восстановлению диалога

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проявили политическую волю к восстановлению диалога между странами. По его словам, далее на повестке дня стоит вопрос завершения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

После этого, как добавил пресс-секретарь, настанет очередь рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он уточнил, что для этого «имеются широкие перспективы».

«Американцам нужны редкоземельные металлы. У нас их много»,— продолжил Дмитрий Песков. Он уточнил, что Россия имеет свои планы по разработке стратегических ресурсов и готова к сотрудничеству по этому направлению. По его словам, Москва будет открыта к этому, когда «настанет момент проявления политической воли» по вопросу разработки ресурсов.

25 февраля Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам. Он сказал, что Россия готова предложить сотрудничество США в том числе на Донбассе. Он также не исключил запуска проекта по добыче алюминия в Красноярском крае совместно с американскими компаниями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».