Путин про редкоземельные металлы, Зеленского и совместную работу с США. Главное

Президент России Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В частности, господин Путин заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США. Также он высказался о президенте Украины и первых шагах в отношениях России и США. Основные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

О редкоземельных металлах и алюминии

Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны.

В России на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, мы одни из лидеров по запасам этих редких, редкоземельных металлов.

Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии.

Можно подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае совместно с американскими компаниями. Инвестиции оцениваю в $15 млрд.

РФ готова предоставить 2 млн тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены.

О Владимире Зеленском

Он становится токсичным для ВСУ и общества в целом. Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией.

Рейтинг Зеленского, по российским данным, в два раза меньше, чем у его возможного соперника Валерия Залужного (экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании.— «Ъ» ). Его шансы на переизбрание равны нулю.

). Его шансы на переизбрание равны нулю. Трамп хочет добиться мира, а Зеленский стоит на пути к достижению этой цели.

Россия не возражает против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться в качестве плацдарма для нападения на нас.

Надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины.

О Европе

В отличие от Трампа лидеры европейских государств ангажированы. Они много слишком наговорили и наобещали, и теперь им «отруливать» от этой позиции очень сложно.

Участие Европы в переговорном процессе востребовано. Мы никогда не отказывались, вели постоянные дискуссии с ними.

Реакция Европы на наш разговор с Трампом и встречу в Эр-Рияде эмоциональна и лишена смысла. Первый шаг для решения украинского вопроса должен быть посвящен повышению уровня доверия между Россией и США.

О США и Дональде Трампе