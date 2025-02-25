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Путин про редкоземельные металлы, Зеленского и совместную работу с США. Главное

Президент России Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В частности, господин Путин заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США. Также он высказался о президенте Украины и первых шагах в отношениях России и США. Основные заявления — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин

Фото: Пресс-служба президента РФ

О редкоземельных металлах и алюминии

  • Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны.
  • В России на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, мы одни из лидеров по запасам этих редких, редкоземельных металлов.
  • Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии.
  • Можно подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае совместно с американскими компаниями. Инвестиции оцениваю в $15 млрд.
  • РФ готова предоставить 2 млн тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены.

О Владимире Зеленском

  • Он становится токсичным для ВСУ и общества в целом. Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией.
  • Рейтинг Зеленского, по российским данным, в два раза меньше, чем у его возможного соперника Валерия Залужного (экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании.— «Ъ»). Его шансы на переизбрание равны нулю.
  • Трамп хочет добиться мира, а Зеленский стоит на пути к достижению этой цели.
  • Россия не возражает против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться в качестве плацдарма для нападения на нас.
  • Надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины.

О Европе

  • В отличие от Трампа лидеры европейских государств ангажированы. Они много слишком наговорили и наобещали, и теперь им «отруливать» от этой позиции очень сложно.
  • Участие Европы в переговорном процессе востребовано. Мы никогда не отказывались, вели постоянные дискуссии с ними.
  • Реакция Европы на наш разговор с Трампом и встречу в Эр-Рияде эмоциональна и лишена смысла. Первый шаг для решения украинского вопроса должен быть посвящен повышению уровня доверия между Россией и США.

О США и Дональде Трампе

  • Ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.
  • Сущностно еще не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта.
  • Трамп действует прямолинейно и без особых стеснений, говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из великих держав.
  • Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%. И Китай мог бы потом присоединиться.
  • Торговая политика США на протяжении уже многих лет связана с санкциями. Эти санкции незаконны и вредны для мировой торговли, для экономики.
  • Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.

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