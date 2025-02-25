Путин про редкоземельные металлы, Зеленского и совместную работу с США. Главное
Президент России Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В частности, господин Путин заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США. Также он высказался о президенте Украины и первых шагах в отношениях России и США. Основные заявления — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ
О редкоземельных металлах и алюминии
- Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны.
- В России на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине, мы одни из лидеров по запасам этих редких, редкоземельных металлов.
- Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии.
- Можно подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае совместно с американскими компаниями. Инвестиции оцениваю в $15 млрд.
- РФ готова предоставить 2 млн тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены.
О Владимире Зеленском
- Он становится токсичным для ВСУ и общества в целом. Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Россией.
- Рейтинг Зеленского, по российским данным, в два раза меньше, чем у его возможного соперника Валерия Залужного (экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании.— «Ъ»). Его шансы на переизбрание равны нулю.
- Трамп хочет добиться мира, а Зеленский стоит на пути к достижению этой цели.
- Россия не возражает против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться в качестве плацдарма для нападения на нас.
- Надо приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины.
О Европе
- В отличие от Трампа лидеры европейских государств ангажированы. Они много слишком наговорили и наобещали, и теперь им «отруливать» от этой позиции очень сложно.
- Участие Европы в переговорном процессе востребовано. Мы никогда не отказывались, вели постоянные дискуссии с ними.
- Реакция Европы на наш разговор с Трампом и встречу в Эр-Рияде эмоциональна и лишена смысла. Первый шаг для решения украинского вопроса должен быть посвящен повышению уровня доверия между Россией и США.
О США и Дональде Трампе
- Ближайшие и возможные другие контакты РФ и США будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям.
- Сущностно еще не обсуждал с Трампом решение украинского конфликта.
- Трамп действует прямолинейно и без особых стеснений, говорит, что хочет. Это привилегия лидера одной из великих держав.
- Россия и США могли бы договориться по сокращению оборонных расходов на 50%. И Китай мог бы потом присоединиться.
- Торговая политика США на протяжении уже многих лет связана с санкциями. Эти санкции незаконны и вредны для мировой торговли, для экономики.
- Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.