МИД РФ отрицает информацию о встрече с делегацией США в Эр-Рияде 25 февраля

Никаких встреч в Эр-Рияде с участием Министерства иностранных дел России сегодня не проходит, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. О том, что в столице Саудовской Аравии 25 февраля состоятся переговоры Москвы и Вашингтона, сообщала газета Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

«С участием МИДа никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня»,— заявили «РИА Новости» в ведомстве. Прежде пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Die Zeit, переадресовал вопрос МИДу, поскольку «следующие контакты на очереди — это контакты по линии министерств иностранных дел».

О том, что следующий раунд переговоров США и России пройдет 25 февраля, на прошлой неделе писали западные СМИ, цитируя заявление президента США Дональда Трампа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что на этой неделе запланированы контакты стран на высоком уровне о работе посольств. Дату встречи он не называл.

На первой с февраля 2022 года встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений и формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Среди прочего стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях стран.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян