Бытовая химия перетекает в онлайн
Потребители сократили покупки в магазинах дрогери
Дрогери-сети столкнулись с падением потребительской активности. В августе число покупок в магазинах этого формата снизилось почти на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают это с высокой долей реализации таких товаров на маркетплейсах и смещением фокуса самих сетей на развитие онлайн-продаж.
Как следует из данных аналитической компании ICMR, в августе 2026 года частота покупок в сегменте дрогери (небольшие магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса) снизилась на 4,8% год к году. Это не единственный формат, сталкивающийся с сокращением частоты покупок. По данным аналитиков, в августе число покупок на 7% год к году уменьшилось в традиционной рознице, на 2,5% — у специализированных сетей. По-прежнему спросом у потребителей пользуются магазины у дома и жесткие дискаунтеры, где частота покупок выросла соответственно на 3,7% и 8,4% год к году.
Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает, что складывающаяся в сегменте дрогери ситуация может быть связана с продолжающимся ростом продаж непродовольственных товаров в онлайне. По ее оценке, на электронную торговлю приходится более 30% денежных продаж в этом сегменте, а в некоторых категориях она может достигать и 40%.
Наиболее востребованные товары в магазинах дрогери — бытовая химия и уходовая косметика, большая часть продаж которых перешла в онлайн в том числе из-за более низкой цены, подтверждает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.
Это привело к падению популярности этого формата по сравнению с пиковым периодом два-три года назад, добавляет директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
По его мнению, на снижении популярности дрогери-магазинов также сказались переход к сберегательной модели потребления российских покупателей и снижение популярности торговых центров, считает он. На неделе с 28 сентября по 4 октября посещаемость таких объектов (показатель Mall Index; отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России в целом снизилась на 5% год к году, в Москве и Санкт-Петербурге — на 3% и 6% соответственно, подсчитали в Focus Technologies.
Несмотря на универсальность формата магазинов дрогери, которые можно открыть практически в любом месте, у профильных сетей сейчас значительно ужесточаются требования к эффективности и прибыли каждой точки. Для активного роста этого сегмента необходимо снижение текущей ставки аренды торговых помещений минимум в полтора-два раза, поясняет Алексей Ванчугов.
Дрогери-сети сейчас сокращают число открытий новых магазинов, фокусируясь на повышении маржинальности онлайн-продаж, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Сейчас лидеры рынка — «М.Косметик» (принадлежит «Магниту») и «Улыбка радуги» (развивает «Лента») — заинтересованы в развитии онлайн-продаж за счет крупноформатных дарксторов с расширенным ассортиментом, говорит эксперт. В этих сетях “Ъ” не предоставили комментарии.
При этом даже крупнейшие участники сегмента сталкиваются с падением продаж. Так, согласно отчетности, в январе—июне 2026 года число чеков в сети «М.Косметик» снизилось на 4,7%, до 207 млн шт.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 9