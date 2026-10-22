В Калужской области после атаки БПЛА повреждена ЛЭП
Силы ПВО за ночь уничтожили над Калужской областью 17 БПЛА. Повреждены несколько домов и линия электроснабжения. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В Жуковском округе повреждены четыре частных дома, в Малоярославецком округе — остекление и забор частного дома. В Дзержинском округе повреждена линия электроснабжения населенного пункта, уже проводятся восстановительные работы.
Дроны сбили на окраине Калуги, в Куйбышевском районе, а также над восемью муниципальными округами: Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским, Ульяновским и Ферзиковским, уточнил губернатор.