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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Происшествия

В Калужской области после атаки БПЛА повреждена ЛЭП

Силы ПВО за ночь уничтожили над Калужской областью 17 БПЛА. Повреждены несколько домов и линия электроснабжения. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В Жуковском округе повреждены четыре частных дома, в Малоярославецком округе — остекление и забор частного дома. В Дзержинском округе повреждена линия электроснабжения населенного пункта, уже проводятся восстановительные работы.
Дроны сбили на окраине Калуги, в Куйбышевском районе, а также над восемью муниципальными округами: Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским, Ульяновским и Ферзиковским, уточнил губернатор.
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