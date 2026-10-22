«РИА Новости» назвало разницу между наибольшей и наименьшей зарплатой в регионах
В июле разница между наибольшей и наименьшей зарплатой в российских регионах составила 201 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики. Самую высокую среднюю зарплату получают на Чукотке (243,7 тыс. руб.), самую низкую — в Ингушетии (42,7 тыс. руб.).
Как уточняет агентство, среднемесячную начисленную зарплату рассчитывают до вычета налогов и включая премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В июле она достигала 109,5 тыс. руб.
Согласно исследованию Финансового университета при правительстве, в России впервые с 2018 года зафиксировано снижение уровня желаемых зарплат. На конец третьего квартала среднее значение желаемой зарплаты россиян составляло 151 тыс. руб. По оценке Центробанка, в 2027 году подавляющее большинство российских компаний заморозит наем сотрудников, а почти треть работодателей откажется от индексации зарплат.