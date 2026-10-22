«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты в Москве
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничения авиасообщения в аэропортах Москвы. Некоторые рейсы перенесены, часть — отменена, сообщила авиакомпания.
Перевозчик уточнил, что несколько рейсов были направлены на запасные аэродромы. «Аэрофлот» допустил дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов «в случае необходимости предоставления отдыха экипажу». Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло.
В Москве и Подмосковье ночью из-за атаки БПЛА приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. В трех аэропортах все ограничения сняли, Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Мэр Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к столице 163 дрона, пострадали два человека.