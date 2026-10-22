«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты в Москве

Перевозчик уточнил, что несколько рейсов были направлены на запасные аэродромы. «Аэрофлот» допустил дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов «в случае необходимости предоставления отдыха экипажу». Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло.