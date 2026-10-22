Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
МирКонфликты

Армия России поразила предприятия ВПК в Киеве и морские суда в Одесской области

Российские военнослужащие сегодня ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине. Атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты транспортной инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, пораженные предприятия задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Также под удар российских войск попали портовая инфраструктура и морские суда, используемые в интересах ВСУ, в Одесской области. При атаке применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.