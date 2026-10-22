Армия России поразила предприятия ВПК в Киеве и морские суда в Одесской области
Российские военнослужащие сегодня ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине. Атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты транспортной инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, пораженные предприятия задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Также под удар российских войск попали портовая инфраструктура и морские суда, используемые в интересах ВСУ, в Одесской области. При атаке применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.