Армия России поразила предприятия ВПК в Киеве и морские суда в Одесской области

По данным ведомства, пораженные предприятия задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Также под удар российских войск попали портовая инфраструктура и морские суда, используемые в интересах ВСУ, в Одесской области. При атаке применялись высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.