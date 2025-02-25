Кремль переадресовал в МИД вопрос о встрече США и РФ в Эр-Рияде

Следующие контакты США и России пройдут на экспертном уровне по линии МИДа и Госдепартамента, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Die Zeit о запланированных на 25 февраля в Эр-Рияде консультациях Москвы и Вашингтона.

«Следующие контакты на очереди — это контакты по линии министерств иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться к министерству иностранных дел за информацией об этой встречи»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. По словам представителя Кремля, на этих встречах стороны обсудят нормализацию работы дипломатических ведомств.

Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что в продолжение встречи делегаций США и России в столице Саудовской Аравии 25 февраля пройдет следующий раунд переговоров. Эту дату называли и западные СМИ, цитируя заявление президента США Дональда Трампа. Однако российский МИД информацию не подтверждал. Между тем Сергей Лавров анонсировал консультации Вашингтона и Москвы по работе посольств на этой неделе, не уточняя дату.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян