В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены несколько домов
Силы ПВО ночью сбили над Воронежской областью 44 беспилотника. Повреждены несколько жилых домов, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
БПЛА уничтожили над Воронежем и четырьмя районами области. При падении обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, также посечены машины.
В другом районе повреждены сети электроснабжения. Сколько человек могли остаться без электричества, губернатор не уточнил. Он добавил, что на местах работают оперативные службы.