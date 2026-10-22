Бесправность растет в цене
МВД предлагает строже наказывать за езду без водительских документов
Наказание для водителей, которые ездят без водительских прав, вероятно, будет ужесточено. Максимальный штраф предлагается увеличить с 15 тыс. до 30 тыс. руб. и ввести отдельный состав за повторность. Соответствующие поправки МВД одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ коснется почти 400 тыс. человек, ежегодно выезжающих на дороги без удостоверений. Эксперты поддерживают предложения министерства, но обращают внимание на то, что повышенные штрафы взыскать с нарушителей сложно, поскольку у них зачастую нет ни денег, ни имущества.
О том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму поправки к КоАП, ужесточающие ответственность по ст. 12.7 КоАП, сообщил 21 октября ТАСС. Документ разработан МВД.
Сейчас в этой статье предусмотрено несколько частей. Первая применяется в случаях, когда автомобилем управляет водитель, не имеющий удостоверения,— в этой ситуации используется штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Законопроект предлагает поднять максимальную планку ответственности вдвое — до 30 тыс. руб. Также вводится новая часть со штрафом 50 тыс. руб. за повторное в течение года управление без прав.
В пояснительной записке приводятся объяснения, для чего понадобились поправки. Там говорится, что водители, не имеющие права на управление транспортом, систематически нарушают ПДД — это подтверждается и официальной статистикой (см. график). Ежегодно за езду без прав три раза и более привлекаются к ответственности больше 12 тыс. человек. Одновременно с этим в МВД говорят о росте числа аварийности по вине водителей без прав. В ряде регионов доля ДТП, совершенных из-за действий таких автомобилистов, превышает 25%, среди них — Забайкальский край, Ингушетия, Тыва, Ненецкий автономный округ. Отметим, что наказание по ч. 1 ст. 12.7 последний раз менялось в 2013 году — тогда штраф был увеличен с 2,5 тыс. руб. до действующих значений.
Остальные части ст. 12.7 остаются без изменений. Если водитель, лишенный права управления, садится за руль, ему грозит штраф 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов. За передачу управления автомобилем водителю, заведомо не имеющему права управления (или лишенного удостоверения), штраф составляет 30 тыс. руб.
Предложенные МВД изменения назрели давно, считает основатель проекта «Подслушано у ДПС» и капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. «У нас сегодня огромное количество людей, которые неоднократно привлекались к ответственности, не имея права управления,— говорит эксперт.— Эти люди не проходят обучения либо не могут по каким-то причинам пройти медкомиссию. Но при этом продолжают выезжать на дороги общего пользования, создавая опасность для окружающих».
Многие граждане после истечения срока лишения прав — особенно по «пьяным» статьям КоАП — не стремятся вернуть удостоверения, добавляет юрист Лев Воропаев. «Они понимают, что если поедут без прав, то им грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб., но в большинстве своем они отделываются штрафом в 5 тыс. руб.,— поясняет он.— Заплатив его, они продолжают ездить дальше. Думаю, что основная цель законопроекта — сократить число именно таких нарушителей».
Введенные ранее меры для борьбы с «лишенцами» не привели к должному эффекту, добавляет юрист, эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева. «Те, кто совершает это нарушение, на самом деле никогда не задумываются о размере штрафа,— говорит она.— Некоторые, скорее всего, даже не знают о размере наказания».
Повышение штрафа, добавляет Валентин Ильинов, поможет лишь отчасти решить обозначенную МВД проблему, но на практике взыскать штрафы с таких нарушителей будет тяжело.
«Часто это несовершеннолетние или люди, которые не имеют официального дохода или имущества,— отмечает эксперт.— Стоит подумать про уголовную ответственность и конфискацию транспортного средства — по аналогии с тем, как это сделано для случаев, когда гражданин неоднократно садится за руль, лишенный прав. Это будет адекватной мерой реагирования на действия лиц, которые сознательно игнорируют требования, установленные государством».
В конце прошлого года президент Владимир Путин утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года. Затем, в мае 2026 года, правительство утвердило план ее реализации. В документе среди прочего была запланирована «проработка вопроса» о повышенном наказании за повторное управление транспортным средством для водителей, не имеющих удостоверений. Соответствующий доклад должен быть представлен в правительство в 2026 году, но МВД, судя по всему, пошло на опережение и представило необходимые поправки уже сейчас. В плане упоминается и о установлении уголовной ответственности за неоднократное — после наложения административного наказания — управление транспортным средством лицом без удостоверения. Судьба этих поправок пока неизвестна.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 5