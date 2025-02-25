В России подорожают Snickers, Twix, Alpen Gold, Picnic и Oreo

Компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) и Mondelez (Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) повысят отпускные цены на часть продукции, сообщили их представители «РИА Новости». В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверили, что в рознице рост цен будет медленным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Известий», «Марс» (российское юрлицо Mars) 20 января предупредила партнеров о подорожании части продукции. Рост цен пройдет в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта. Ожидается, что большие батончики подорожают на 14%, стандартные — на 19%, другие форматы — на 13–19%, Skittles — на 12%, драже M&M's — до 16%. С 24 марта цены на конфеты «Коркунов» повысят на 14–19% (в зависимости от веса). 13 февраля российские ритейлеры получили от Mondelez уведомление об индексации цен на ее товары на 14,9% с апреля. Бисквитная категория подорожает на 6–9% (Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное», BelVita), выпечка — на 5–9% (7 Days).

В пресс-службе Mars подтвердили, что повышают цены, объяснив это ростом издержек и себестоимости производства, в том числе из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы, растущих логистических и операционных затрат и волатильности валютных курсов. В российском представительстве Mondelez сказали, что по этим же причинам поднимают отпускные цены.

В АКОРТ уточнили, что за последний год отпускные цены производителей шоколадных изделий выросли более чем на 20%. В ассоциации заверили, что все заявки о повышении цен тщательно проверяются на предмет обоснованности.

Из-за резкого роста цен на шоколадные изделия их розничные продажи в 2024 году в натуральном выражении сократились почти на 9%. Потребители переориентируются на более бюджетные сладости, при производстве которых меньше используются заметно подорожавшие какао-бобы.

Подробности — в материале «Ъ» «Шоколад остался на бобах».