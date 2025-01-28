Шоколад остался на бобах

Из-за резкого роста цен на шоколадные изделия их розничные продажи по итогам 2024 года в натуральном выражении сократились почти на 9%. Потребители переориентируются на более бюджетные сладости, при производстве которых меньше используются заметно подорожавшие какао-бобы. Поэтому сейчас в сегменте кондитерских изделий растут продажи драже, вафель и другой подобной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Натуральные продажи плиток шоколада за весь 2024 год на российском рынке сократились на 7,1% год к году, при этом в денежном выражении выросли на 8,3%, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных аналитической компании «Нильсен». Падение также наблюдается у развесных шоколадных и нешоколадных конфет (леденцы, нуга и т. д.) — в штуках на 8,8% и 7,2% и в деньгах на 0,5% и 3,1%. Тенденция на снижение продаж развесных сладостей началась еще в 2023 году (см. “Ъ” от 20 марта 2024 года).

В то же время наиболее выраженный рост продаж наблюдается у вафель в шоколаде в натуральном выражении — на 17,1%, в денежном — на 25,4%, у шоколадных батончиков рост на 14,3% и 25%, шоколадных драже — на 13,6% и 19,4%, упакованных нешоколадных конфет — на 10,4% и 14,9%. Наименее заметный рост у фигурного шоколада, на 1,6% в натуральном выражении и на 4% в деньгах, и у ассорти шоколадных конфет — на 1,3% и 11,7%.

По подсчетам ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей и поставщиков продуктов питания), средние цены на шоколад за прошлый год выросли на 22,7% год к году, достигнув в январе 2025 года 1,26 тыс. руб. за 1 кг, на шоколадные конфеты — на 11,4%, до 954 руб. за 1 кг.

Сейчас сокращаются продажи продукции, которая заметно дорожает, отмечает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Тем не менее, по его словам, у «Победы» натуральные продажи растут по всем категориям: шоколад в плитках — на 24%, шоколадные конфеты — на 21%, вафли в шоколаде — на 16%, нешоколадные конфеты — на 13%.

Эксперт связывает рост цен с подорожанием сырья — какао-бобов. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Игорь Караваев говорит, что на фоне подорожания во всем мире какао-бобов произошло перераспределение спроса: увеличился интерес к продуктам, где шоколад не является основным компонентом.

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В четвертом квартале 2024 года в Европе переработка какао-бобов упала на 5,4% год к году, до 331,853 тыс. тонн, по данным Европейской ассоциации какао. По данным сайта investing.com на 27 января 2025 года, фьючерсы на какао-бобы в США достигли $11,5 тыс. за тонну, в 2,5 раза больше год к году (см. график), это связано со снижением производства какао в Западной Африке.

Из-за рекордных в последние годы цен на сырье производители увеличивают плантации какао-деревьев, однако давать урожай они начнут только через несколько лет, поясняет директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

«Так что высокие цены на какао с нами надолго»,— констатирует эксперт. При этом выращиванием какао-бобов занимаются небольшие хозяйства, сосредоточенные преимущественно в Кот-д`Ивуаре и Гане, которым трудно привлечь средства для развития из-за своих правительств, занижающих цены на их продукцию при экспорте на внешние рынке, добавляет господин Сизов. Так, в декабре прошлого года Гана второй раз за 2024/25 сельскохозяйственный сезон понизила прогноз по урожаю какао с 650 тыс. до 617 тыс. тонн.

В связи с этим российские кондитеры вынуждены заменять ингредиенты, используя вместо дорогого тертого какао и какао-масла какао-порошок и жиры на основе пальмового и прочих растительных масел, говорит Виталий Муравьев. Из-за роста себестоимости производства сладостей производители начали поднимать отпускные цены на свою продукцию в среднем от на 10–20% (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). Ритейлеры в ответ на изменение потребительского поведения расширили ассортимент собственных торговых марок, выпустив новые продукты, заключает Игорь Караваев.

Владимир Комаров