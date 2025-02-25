ВТБ назвал предвестника возвращения Visa и Mastercard в Россию

Зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов сказал, что предвестником возвращения Visa и Mastercard в Россию может быть снятие санкций США с Национальной системы платежных карт (НСПК). Возможное возобновление работы этих систем он назвал малозначимым для страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Реальным предвестником потенциального выхода обратно Visa и Mastercard в Россию может являться снятие американских санкций с НСПК. В противном случае осуществление этими компаниями российских транзакций будет невозможно. Пока никаких сигналов и признаков этого нет»,— сказал Дмитрий Пьянов журналистам (цитата по ТАСС).

Как добавил господин Пьянов, Visa и Mastercard не смогут работать с НСПК, поскольку она внесена в блокирующий список США. Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, все внутренние трансакции должны проходить через НСПК. «Я думаю, что Российская Федерация не будет в рамках собственных интересов отменять это условие»,— предположил Дмитрий Пьянов.

Visa и Mastercard прекратили работу в России в марте 2022 года в связи с началом военной операции на Украине. Карты, которые выпустили российские банки, перестали работать в других странах. В конце 2024 года у них стали истекать сертификаты безопасности, из-за чего у пользователей могут возникать проблемы с платежами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маршруты нанесли на карточки».