Действие сертификатов безопасности у части карт Visa и Mastercard в РФ истекает

У ряда российских банков в конце этого года перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterCard, поэтому у некоторых россиян могут быть сложности с платежами. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей крупнейших финорганизаций и источники на платежном рынке.

Сертификаты эмитента действуют независимо от срока действия карт, закупались банками на разные сроки и продлевались до ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard в 2022 году. После этого финорганизации лишились такой возможности и скоро будут самостоятельно решать, принимать ли карты с истекшим сертификатом к оплате, говорится в материале.

По мнению одного из источников издания, возможные проблемы не будут массовыми. Однако он не исключил трудностей с отложенными транзакциями, например, при использовании офлайн-терминалов или оплатой проезда в транспорте.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков считает, ситуация затронет не более 1% карт на рынке, но даже в этом случае карта с истекшим сертификатом не превратится в «кирпич». Господин Горшков высказал мнение, что вопрос можно решить отменой условия по сроку сертификата для приема карт в терминалах. Вопрос о продолжении работы таких карт сейчас прорабатывают Центробанк России и Национальная система платежных карт (НСПК), отмечает РБК.