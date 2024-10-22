Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Действие сертификатов безопасности у части карт Visa и Mastercard в РФ истекает

У ряда российских банков в конце этого года перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterCard, поэтому у некоторых россиян могут быть сложности с платежами. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей крупнейших финорганизаций и источники на платежном рынке.

Сертификаты эмитента действуют независимо от срока действия карт, закупались банками на разные сроки и продлевались до ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard в 2022 году. После этого финорганизации лишились такой возможности и скоро будут самостоятельно решать, принимать ли карты с истекшим сертификатом к оплате, говорится в материале.

По мнению одного из источников издания, возможные проблемы не будут массовыми. Однако он не исключил трудностей с отложенными транзакциями, например, при использовании офлайн-терминалов или оплатой проезда в транспорте.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков считает, ситуация затронет не более 1% карт на рынке, но даже в этом случае карта с истекшим сертификатом не превратится в «кирпич». Господин Горшков высказал мнение, что вопрос можно решить отменой условия по сроку сертификата для приема карт в терминалах. Вопрос о продолжении работы таких карт сейчас прорабатывают Центробанк России и Национальная система платежных карт (НСПК), отмечает РБК.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...