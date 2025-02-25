В Екатеринбурге осудили заведующую детсадом, куда ходил убитый опекуном мальчик

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил два года принудительных работ с удержанием 15% дохода и.о. заведующей детским садом Анне Гилевой, который посещал мальчик Далер, убитый в 2022 году, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Гилева

Фото: Прокуратура Свердловской области Анна Гилева

Фото: Прокуратура Свердловской области

Она признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) — сначала суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, однако оно было заменено на обязательные работы. Обвиняемой запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

Суд установил, что в августе 2022 года медики садика рассказали и.о. заведующей о телесных повреждениях на теле ребенка, однако она не сообщила об этом в управление социальной политики, органы системы профилактики и правоохранительные органы. По версии следствия, в конце месяца она доложила полиции, что никто среди воспитанников не был травмирован и не подвергался противоправным действиям. Кроме того, обвиняемая не проинформировала уполномоченные органы о том, что Далер не ходил в садик 201 день без уважительной причины. В результате ее халатности опекун мальчика Вероника Наумова, по версии следствия, продолжила избивать и мучить ребенка, а после утопила его в ванной.

Уголовное дело об убийстве шестилетнего мальчика стало, по данным СКР, одним из самых сложных в 2024 году. В июне 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила, что ребенок «пропал». Однако спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже в 300 м от его дома. Впоследствии следователи выяснили, что к смерти Далера причастна Вероника Наумова, а ребенок скончался еще несколько месяцев назад. При этом Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

Сейчас Свердловский областной суд в закрытом режиме рассматривает ее уголовное дело. Веронике Наумовой предъявлено обвинение по 62 преступным эпизодам. Ее супруга гвардии сержанта Александра Наумова суд приговорил к пяти годам колонии общего режима с лишением звания за истязания мальчика.

Ирина Пичурина