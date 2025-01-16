Дело об убийстве шестилетнего Далера стало одним из самых сложных в 2024 году

Уголовное дело об убийстве шестилетнего мальчика Далера, в котором обвиняется его опекунша Вероника Наумова, названо одним из самых сложных в 2024 году, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Наумова во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вероника Наумова во время судебного заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Сапегина, сложность дела об убийстве заключалась в том, что обвиняемая Наумова обладала «необычайной властью» над опекаемыми детьми. При помощи психологов удалось получить полную картину произошедшего. Было установлено, что Наумова на протяжении нескольких лет истязала не только Далера, но и его старшую сестру.

Как добавил Александр Сапегин, уголовное дело также включало в себя выделенные дела в отношении сотрудника органов опеки и руководства детского сада, который посещал Далер. Сотрудник опеки уже осужден по ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а дело по детскому саду находится в суде. Дело госпожи Наумовой находится на рассмотрении в Свердловском областном суде.

Напомним, в июне 2023 года, опекунша Вероника Наумова заявила, что ребенок «пропал». Однако спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад, а опекунша систематически избивала мальчика и стала причастна к его смерти. Госпожа Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. В августе 2024 года Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой по 28 января 2025 года.

Полина Щуцкая