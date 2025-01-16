Дело об убийстве шестилетнего Далера стало одним из самых сложных в 2024 году
Уголовное дело об убийстве шестилетнего мальчика Далера, в котором обвиняется его опекунша Вероника Наумова, названо одним из самых сложных в 2024 году, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин.
Вероника Наумова во время судебного заседания
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам господина Сапегина, сложность дела об убийстве заключалась в том, что обвиняемая Наумова обладала «необычайной властью» над опекаемыми детьми. При помощи психологов удалось получить полную картину произошедшего. Было установлено, что Наумова на протяжении нескольких лет истязала не только Далера, но и его старшую сестру.
Как добавил Александр Сапегин, уголовное дело также включало в себя выделенные дела в отношении сотрудника органов опеки и руководства детского сада, который посещал Далер. Сотрудник опеки уже осужден по ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а дело по детскому саду находится в суде. Дело госпожи Наумовой находится на рассмотрении в Свердловском областном суде.
Напомним, в июне 2023 года, опекунша Вероника Наумова заявила, что ребенок «пропал». Однако спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад, а опекунша систематически избивала мальчика и стала причастна к его смерти. Госпожа Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер. В августе 2024 года Свердловский областной суд продлил срок содержания под стражей Веронике Наумовой по 28 января 2025 года.