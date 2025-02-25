Интеграции определили цену

Случившееся в 2004 году значительное расширение Евросоюза, когда к нему присоединились сразу десять стран, спустя 20 лет можно оценить как успешное, следует из обзора Международного валютного фонда (МВФ). Рост доходов интегрированных государств был обеспечен не только торговлей на едином рынке, но и реформами, проведенными перед вступлением в союз. Качество этих предварительных изменений во многом и определило интенсивность роста присоединившихся стран. От вхождения в ЕС новых участников выиграли и «старые»: расширение доступа к отдельным видам ресурсов способствовало повышению конкурентоспособности европейских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas / Reuters Фото: Yuri Gripas / Reuters

Экономисты МВФ Роберт Бейер, Клэр Йи Ли и Себастьян Вебер подготовили рабочий документ «Экономические выгоды от глубокой интеграции. Спустя 20 лет после расширения ЕС в 2004 году». В нем оцениваются последствия одновременного вхождения в Евросоюз Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

Отмечается, что интеграция в ЕС привела к росту доходов присоединившихся стран и экономическому сближению со «старыми» членами союза. Если в 2004 году средний ВВП на душу населения этих десяти стран составлял 59% от среднего показателя ЕС, то спустя 20 лет — 85%. Во многом этому способствовали доступ к единому рынку, снятие торговых барьеров и активное движение капитала внутри союза, обеспечившее, например, заметный приток прямых иностранных инвестиций.

По оценкам аналитиков МВФ, ускорение экономического роста присоединившихся стран поначалу объяснялось расширением активности в промышленном секторе на фоне переноса части производств «старых» членов ЕС. Сектор услуг начал вносить заметный вклад в рост ВВП вошедших в Евросоюз государств только в 2011 году, при этом его роль усиливается.

Некоторые страны выиграли от вступления в ЕС больше, чем другие, признают экономисты МВФ. Серьезным образом на темпы роста доходов повлияла подготовка стран к вхождению в союз, в том числе эффективность проведенных реформ и устойчивость институтов. По оценкам авторов исследования, лучше всего структурные изменения удались странам Балтии, которым благодаря этому было легче извлекать выгоду из новых экономических возможностей, открывшихся вместе с единым рынком. Это совпадает с оценками Еврокомиссии, которая фиксирует, что в Эстонии валовый национальный доход в этот период рос в среднем на 8% в год, в Латвии — на 7% (у большинства других вошедших в ЕС стран показатели ниже).

Для нынешних кандидатов на вступление в ЕС обеспечение необходимых реформ, связанных, например, с повышением конкурентоспособности и производительности отраслей экономики, может оказаться более сложным делом, отмечают в МВФ. Напомним, сейчас статус кандидатов в ЕС имеют девять государств: Турция, Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Грузия и Украина.

Из обзора МВФ следует, что полезным расширение ЕС 2004 года стало и для «старых» государств—членов союза: многим европейским компаниям удалось стать конкурентоспособнее за счет расширения производства и новых рынков сбыта. Речь идет в том числе о Германии и Австрии, которые активно закупают у присоединившихся стран критически важное сырье (от меди на Кипре до никеля в Словакии), а также о Португалии и Испании, ставших более привлекательными для европейских туристов.

Кристина Боровикова