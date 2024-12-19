Евросоюз обозначил балканские приоритеты

В Брюсселе прошел саммит ЕС—Балканы, первый после недавней смены руководства Евросоюза. Его центральным вопросом стала интеграция балканских стран в ЕС. Тем самым новый состав Еврокомиссии постарался ясно обозначить, что расширение на Балканы станет для ЕС приоритетом. Впрочем, стратегия Евросоюза по расширению и планируемые темпы ее реализации устраивают, похоже, не всех балканских претендентов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники саммита ЕС—Балканы, на переднем плане — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта

Фото: Johanna Geron, Reuters Участники саммита ЕС—Балканы, на переднем плане — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта

Фото: Johanna Geron, Reuters

Ключевую тему завершившегося в среду вечером саммита ЕС—Балканы обозначил уже в самом его начале новый глава Европейского совета Антониу Кошта. Он заявил, что Евросоюз и Балканы принадлежат одной европейской семье, а политика расширения — приоритет нового руководства ЕС. Мотивы Евросоюза объяснила глава Европарламента Роберта Метсола: «Расширение — самое сильное геополитическое оружие ЕС. Чем больше наш союз, тем он сильнее».

Эта же мысль закреплена и в принятой на саммите декларации.

«Будущее Балкан — в Евросоюзе. Расширение ЕС — это геостратегический вклад в мир, безопасность, стабильность и процветание»,— говорится в главном документе брюссельского саммита.

Планы Евросоюза на предстоящие пять лет раскрыла незадолго до саммита ЕС—Балканы новый еврокомиссар по расширению Марта Кос. Она прямо объявила, что переговорный процесс по вступлению в ЕС может быть завершен «с одной или двумя балканскими странами: с Черногорией все переговорные вопросы можно закрыть до конца 2026 года, а с Албанией — до конца 2027-го». Ключевую страну региона Сербию она в этом ряду не упомянула. Не оказалось в списке главных претендентов на вступление в ЕС и Украины с Молдавией, которые в прошлом году получили статус кандидатов.

Кроме того, в той же брюссельской декларации Евросоюз дал ясно понять, что и расширение на Балканы не будет безусловным. В документе обозначены несколько главных требований к претендентам. ЕС будет руководствоваться их действиями, а не заявлениями. Все претенденты на вступление должны «привести свою политику в полное соответствие с внешней политикой ЕС, включая реализацию санкций и предотвращение их обхода». В ЕС также ожидают от кандидатов «проведения политики примирения, регионального сотрудничества и добрососедства». В связи с этим лидеры Евросоюза особо предупредили Сербию и Косово, что без нормализации взаимных отношений продвижения Белграда и Приштины в сторону ЕС не будет.

Ускорить интеграцию балканских стран в ЕС, по замыслу Брюсселя, призван одобренный им План роста для Балкан, который предусматривает выделение государствам региона €6 млрд.

Недавно Еврокомиссия утвердила заявки практически всех балканских стран на проведение реформ в ближайшие три года, что означало официальное добро на выделение Балканам европейских денег. Неполной в Брюсселе сочли только заявку Боснии и вернули ее на доработку.

Предусмотренные Планом роста средства начнут поступать на Балканы практически сразу после нынешнего брюссельского саммита. «Ожидаем, что в ближайшие три-четыре дня мы получим первую сумму, а оставшуюся часть из первого транша — в январе»,— сообщил по итогам саммита президент Сербии Александр Вучич.

Впрочем, стратегия ЕС по расширению на Балканы и планируемые темпы ее реализации устраивают, похоже, не всех балканских претендентов. Так, косовский президент Вьоса Османи пожаловалась на саммите, что Косово еще два года назад направило в ЕС заявку на получение статуса кандидата, однако она до сих пор даже не рассмотрена. «Мы не видим политической воли, необходимой для поддержки нас на нашем европейском пути,— посетовала Вьоса Османи.— Когда кто-то говорит об ускорении в расширении ЕС на Балканы, это должно относиться ко всем Балканам. Это значит шесть стран, а не одна, не две и не три. Поэтому нужно, чтобы политика интеграции этих стран в ЕС включала всех нас и осуществлялась в соответствии с заслугами каждого».